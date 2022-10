[Video] Petro revela por qué no va con Francia Márquez a los eventos

Desde que empezó el Gobierno de Gustavo Petro, sus más férreos opositores lo han criticado por el poco protagonismo que le ha dado a su vicepresidenta Francia Márquez, quien para muchos fue crucial para que él ganara las elecciones.

Dentro de las críticas están que Márquez no asiste a eventos importantes con él y que no ha tenido un rol relevante a la hora de tomar las primeras decisiones. Este jueves, Petro habló sobre por qué no lo acompaña Francia Márquez a los eventos, asegurando que es por una "norma estúpida".

Desde Caldono, Cauca, Petro dijo: "“¿Por qué no está Francia aquí? Porque hay un decreto estúpido, o no tan estúpido, que dice que donde está el presidente no puede estar la vicepresidenta, porque los pueden matar a los dos (...) eso dice el decreto, nosotros no sabíamos de eso, pero ahí está”.

Para Petro, esta situación hace que el liderazgo de Márquez se vea mermado: " “Claro, es un riesgo real, pero, si ella no está con nosotros, ella puede quedar muy marginada y entonces se vaya evaporando en su liderazgo y en su poder, en su capacidad y eso no fue lo que le propusimos al pueblo, los riesgos siempre tendremos que asumirlos”.

A continuación el video de la explicación de Petro: