[Video] Presidente Petro reconoce que tiene "enemigos internos" en su propio Gobierno

¿Qué más dijo Ocampo?

Ocampo se refirió directamente a Petro cuando habló de los recursos para la compra de tierras. Precisó que "no sé si el presidente (Gustavo Petro) dijo eso o no, pero en todo caso tenemos claro que desde el Ministerio de Hacienda no se puede hacer; o sea, no se puede comprar tierras con TES, no está autorizado".

Le puede interesar: Polo Polo habló de la posible pérdida de su curul en el Congreso

El presidente Gustavo Petro señaló en días pasados que estas tierras se comprarían por medio del mecanismo de los TES o Títulos de Deuda Pública, que es un mecanismo usado por el gobierno ya que es una de las mayores fuentes de financiación que tiene el país.