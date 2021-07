Viuda de ‘Tirofijo’ se cambió su nombre por el de Sandra Ramírez, como era conocida en las Farc

El pasado miércoles 21 de julio, la senadora del Partido Comunes, Griselda Lobo Silva se trasladó hasta una Notaría de Bogotá para finalizar todo el trámite exigido para su cambio de nombre. ¿Por qué? La congresista considera que en su cédula debe aparecer el nombre por el cual fue conocida durante 40 años en la guerrilla de las Farc.

La senadora, quien fue durante años fue la compañera sentimental de Pedro Antonio Marín, alias ‘Tirofijo’, consideró que Sandra Ramírez Lobo es el nombre que realmente le pertenece y por el cual es conocida. “Ni siquiera en mi casa me decían Griselda, por eso no lo infiero así, en cambio llevo 40 años llamándome Sandra, en el Congreso todos me llaman así”.