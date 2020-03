Vivanco critica posición del gobierno colombiano frente a observaciones de la ONU

José Miguel Vivanco, al frente de la organización Human Rights Watch (HRW) calificó de “incomprensible” la “sobrerreacción” del gobierno nacional ante el informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas.

El anuncio lo realizó este domingo a través de su cuenta de Twitter, en donde además enumera que este informe sí denuncia los abusos cometidos por grupos armados, seguido de la recomendación de trasladar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al del Interior, sugerencia que consideró “razonable y conveniente” para los Derechos Humanos (DDHH).

Incomprensible la sobrereacción del gobierno colombiano ante el informe de @ONUHumanRights:

1. El informe sí denuncia los abusos cometidos por grupos armados.



2. La recomendación de transferir la Policía al Min. de Interior es completamente razonable y conveniente para los DDHH. — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) March 1, 2020

Cómo se recuerda este sábado, por medio de un comunicado la ONU se comprometió a afianzar un diálogo respetuoso y de apoyo al país.

“Actualmente el Equipo de País de Naciones Unidas está finalizando con el Gobierno de Colombia, en un espíritu colaborativo mutuo, el marco de cooperación que regirá el trabajo de las agencias, fondos y programas, en los próximos cuatro años centrados en tres pilares: Paz, Migración y Objetivos de Desarrollo Sostenible”, expone el documento.

El organismo internacional además señaló que “en Colombia vienen trabajando de la mano de las y los colombianos desde hace más de 60 años manteniendo una cooperación alineada con las prioridades nacionales”.

Expuso además que su misión es fortalecer las capacidades nacionales, “cada una de las entidades de la ONU, incluyendo a la Misión de Verificación, trabajan de manera coordinada para fortalecer las capacidades nacionales en las áreas de desarrollo sostenible, ayuda humanitaria, derechos humanos y paz”.

A su vez, las Naciones Unidas, cuyo representante en Colombia es el diplomático Alberto Brunori, exaltó que “la cooperación de Naciones Unidas en el país no solo se materializa a través de programas y proyectos sino también a través de evaluaciones sobre temas de interés nacional, de acuerdo con los diferentes mandatos aprobados por instancias propias de la Organización y marcos de cooperación suscritos con el Gobierno de Colombia”.

Agregó que “nuestros reportes ofrecen recomendaciones constructivas desde diferentes perspectivas siempre con el propósito de aportar al desarrollo sostenible y a la construcción de paz en el país”.

Finalmente, este organismo aseguró que seguirá apoyando al país en la construcción de un futuro próspero y en paz.

“La ONU en Colombia seguirá trabajando con el Gobierno Colombiano y su ciudadanía en un ánimo constructivo gracias a las amplias y positivas relaciones que siempre ha tenido en el país. Así mismo, la Organización continuará afianzando el diálogo respetuoso y apoyando al país en la construcción de un futuro próspero y en paz”.

En días pasados, el Gobierno Nacional rechazó las observaciones realizadas por Brunori en un informe en el que hace un llamado a mejorar varios puntos en el país.

Por su parte, el presidente Iván Duque rechazó la posición de la ONU y consideró que “es una intromisión en el país”, la propuesta de que la Policía Nacional pasara a ser parte del Ministerio del Interior.

Posteriormente, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, criticó la propuesta del representante de la ONU.

"Me parece que (Brunori) excedió su mandato, me parece que no corresponde a lo que es el término de mandato del relacionamiento que existe entre el Gobierno Nacional y esa oficina, recientemente renovado", sentenció.