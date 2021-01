Voces internacionales se suman a las condolencias por muerte de Carlos Holmes Trujillo

Tan pronto se conoció la noticia del fallecimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por complicaciones derivadas del contagio de covid-19, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, expresó su dolor a través de un mensaje en la cuenta oficial de la Embajada en Twitter.

"Personalmente, me entristece profundamente la pérdida de un amigo y colega de enorme talento, inteligencia y preocupación por la humanidad. Nuestro más sentido pésame a Alba Lucía y a su familia", señaló el Embajador, quien también reconoció que "con el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, Colombia ha perdido a un gran patriota, líder y estadista. Estados Unidos ha perdido a un gran amigo y aliado".

La Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos extendió sus condolencias a la familia del Ministro y al gobierno de Colombia por la pérdida, y resaltó que "él fue un aliado fuerte y un excelente socio en la misión de fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Colombia, y en hacer más seguros a los dos países".

