'Voy a hacer un voto de silencio por un tiempo': presidente Duque

El presidente Iván Duque habló de su futuro tras terminar su mandato el próximo 7 de agosto. Su familia, nuevos proyectos y la academia hacen parte de sus planes a futuro.

En diálogo con RCN Mundo, el mandatario también aseguró que guardará un "silencio prudencial" frente a los temas de la política, advirtiendo que hablará cuando se trate de temas en donde la democracia del país esté en juego.

"Yo creo que tengo una deuda muy grande pendiente con mis hijos y con María Juliana, porque estos han sido años donde el tiempo de familia se ha disminuido sustancialmente. Los niños se crecieron y quiero compartir más tiempo con ellos, disfrutar esas pequeñas grandes cosas de la vida cotidiana", contó.

A 4 días de terminar su mandato, reveló que entre sus planes también está escribir y regresará a la academia. "Vamos a tener unos compromisos académicos en Colombia y fuera del país, pero lo más importante es que vamos a estructurar una fundación que espero esté lista el próximo año".

Más información: Santos asegura que "todos le vamos a exigir" a Petro por implementación del Acuerdo de Paz

Sobre la creación de dicha fundación, el presidente Duque explicó que será "más un centro de pensamiento de liderazgo en las regiones más apartadas de Colombia. Estoy en ese proyecto, tratando de estructurarlo y también porque tengo un par de compromisos internacionalmente".

Un voto de silencio

"Voy a hacer un voto de silencio por un tiempo, vamos a ver cuánto me dura pero creo que me quedaré en silencio un tiempo prudencial, pero sin duda alguna no guardaré silencio político frente a los temas políticos en los cuales está involucrada la democracia, la defensa de la iniciativa privada de la micro, pequeña y gran empresa y eso es un pilar fundamental de la democracia. Son varios proyectos, pero con mucho entusiasmo y desde luego prioridad de la familia", explico.