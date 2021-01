"Vuelva a Bogotá y renuncie": Edward Rodríguez a Claudia López

Continúan las fuertes críticas de parte de los dirigentes políticos contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por haberse ido de vacaciones a Costa Rica en plena emergencia que se vive en la ciudad debido a los contagios de covid-19.

Varios congresistas le exigieron suspender su viaje y regresar inmediatamente a la capital para que asuma su responsabilidad por lo que está sucediendo tras el pico de la enfermedad, porque de lo contrario debe renunciar al cargo.

El representante por Bogotá Juan Carlos Wills dijo que es lamentable que López se haya despreocupado de esa manera en medio de esta emergencia.

“No puede ser posible que a la distancia esté manejando el covid y le exigimos a la señora alcaldesa que si no vuelve de sus vacaciones, entonces renuncie y podamos mirar qué se hace para solucionar este problema que nos genera preocupación por la situación que padecen tantas personas tras el mal manejo que se le ha dado a la pandemia en Bogotá”, indicó.

El representante Edward Rodríguez también cree que Claudia López debe renunciar porque ha demostrado poca responsabilidad con los bogotanos.

“Pido, por el bien de la ciudadanía que vive en Bogotá, que la alcaldesa Claudia López asuma sus responsabilidades, vuelva a Bogotá y renuncie dando paso a nuevas elecciones, porque es innegable que a Claudia López le quedó grande la ciudad”, manifestó.

El senador Armando Benedetti dijo que el debate no es si Claudia López tenía derecho o no a las vacaciones, sino al debilitamiento de su liderazgo debido a sus propias actuaciones.

“El debate no es por qué ella no regresa, todos podemos cometer errores, podemos tener ligerezas, pero hay que enmendarlos porque aquí estamos hablando de contagiados, de muertes, de falta de UCI y eso no es cualquier cosa”, manifestó.

Las vacaciones de Claudia López generaron una gran tormenta política en el país e incluso dirigentes de su propio partido Alianza Verde reconocieron que la alcaldesa cometió un error al irse de paseo.