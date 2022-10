Vuelve y juega: Irene Vélez, ministra de Minas no se arrepiente de su teoría de decrecimiento

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, nuevamente volvió a encender la polémica en los diferentes sectores políticos, justamente en el momento en que la oposición ha pedido se renuncia.

En esta ocasión, la funcionaria dio que concedió una entrevista en el diario El País, insistió en su idea de la promoción de que haya un decrecimiento en los países más desarrollados del mundo.

Lea también: Desde noviembre tarifas de energía disminuirán entre un 4% y 8%: MinMinas

Y es que frente a la incógnita sobre si se arrepiente de lo dicho algunas semanas en términos de hacer esta petición a los países desarrollados, Vélez fue enfática en responder y decir “no me arrepiento”.

“Creo que pude haber contextualizado mejor mi idea del decrecimiento. Sé que es un concepto nuevo para el sector minero. Tal vez debí haber hecho un poco más de pedagogía. Pero frente al decrecimiento en sí, no me arrepiento, no es posible arrepentirse cuando somos conscientes de la crisis ambiental y climática en el mundo”, dijo la ministra.

Posteriormente mencionó “esto nos ayuda a reconocer la desigualdad en el modelo económico que desconoce que los recursos son finitos. Hablar de decrecimiento es referirse de cómo los países del norte del mundo se han hecho ricos con el empobrecimiento y daño ambiental en el sur”, justificando sus ideas.

Así las cosas, explicó que el origen de la petición es que decrezcan las economías del norte del planeta, que los países desarrollados deben decrecer para dar espacios a economías que quieran tener ese crecimiento como la de Colombia.

Lea también: Denuncian penalmente a minMinas Irene Vélez por el delito de pánico económico

“En un país como Colombia que tiene tantas inequidades, lo que necesita es crecer en la economía. Pero es crecer económicamente con la idea de descarbonizar y circular, respetando a los derechos humanos y al medio ambiente”, resaltó.