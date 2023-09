Wilson Ruiz, candidato a la Alcaldía de Cali, anuncia que no volverá a debates ¿Por qué?

El candidato a la Alcaldía de Cali, Wilson Ruiz, rechazó el ataque que se registró en medio de un foro de juventudes donde, al parecer, jóvenes de la autodenominada 'primera línea' atacaron a uno de sus escoltas y lo dejaron herido.

Por dicho evento, el exministro de Justicia resaltó que mientras la Unidad Nacional de Protección (UNP) o las autoridades, no garanticen su seguridad, no asistirá a debates públicos.

"Como no existen garantías de seguridad, he decidido no participar en los debates hasta que no haya toda la protección necesaria y la campaña sea controvertida con ideas, argumentos y propuestas. Tengo antecedentes de atentados y amenazas contra mi integridad y la de mi familia durante esta campaña", dijo Ruiz.

De igual manera, sostuvo que, pese a su calidad de candidato y las denuncias que ha instaurado, hasta ahora, no cuenta con protección.

"A pesar de ello (amenazas y ataques) la UNP no me ha asignado el esquema de seguridad como candidato a la alcaldía de Cali contemplado en el ‘plan democracia’. Incluso, existiendo un fallo de tutela, aquí en Cali, en el Tribunal Superior a mi favor aún no lo han cumplido", agregó.

Polémica

Luego de que se registrara la alteración al orden público en el Hotel Torre de Cali, el también candidato a la alcaldía de Cali Danis Rentería, arremetió contra el aspirante Ruiz asegurando que fue su esquema de seguridad el que atacó a los jóvenes.

"La campaña de Wilson Ruiz miente, cuando asevera que jóvenes del Pacto Histórico, atacaron a su esquema de seguridad. (…) Las pruebas están ahí, la única arma que tenían estos jóvenes es una gorra y unas camisas; un hombre de un esquema de seguridad sacó un arma, pudo matar a un joven, y pudo matarme a mí que me atravesé", dijo Rentería.

Ante dichas declaraciones, el exministro de Justicia aseguró que el hecho de intolerancia que dejó como saldo un joven y un escolta heridos, no inició por atacar la campaña del también candidato Denis Rentería.

"No es cierto que un miembro de mi esquema de seguridad haya atentado contra el equipo de campaña del candidato Danny Rentería; una vez terminado el foro, tres jóvenes se acercaron a uno de mis escoltas y trataron de quitarle el arma de dotación, ante la reacción del esquema de seguridad uno de los asistentes sacó una navaja y de inmediato el escolta reaccionó", concluyó Ruiz.