Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, sigue siendo precandidato presidencial, aunque el partido Conservador haya elegido al actual senador David Barguil como su representante para llegar a la Presidencia de la República en 2022.

En entrevista con RCN Radio, Cárdenas aseguró que la decisión del Partido Conservador sobre el senador Barguil fue “una decisión excluyente para él, por tener ideas más de centro”.

"El Partido Conservador no quiso, fue excluyente, no quiso hacer los foros y encuestas. Había un temor de utilizar mecanismos más democráticos. Tal vez porque defendemos algunas tesis que va en contra del Partido Conservador como la defensa a la paz, a la JEP, con respecto también a lo que hay que enderezar del actual gobierno, ideas más de centro llamémoslas así", dijo.

Dice usted que seguirá con su aspiración a la presidencia, con firmas ya no alcanzaría, ¿Está buscando apoyo de quiénes?

“La idea es seguir avanzando, seguir dialogando, estoy hablando con todos los demás candidatos, con otros movimientos y otros partidos. Lo que he visto en los recorridos por todo el país es un gran interés de pasar la página de esta polarización, de pasar la página de amigos y enemigos de los acuerdos de paz y entrar a construir un nuevo marco mental. Un marco mental más influyente que sea pro empresa, conservador en el manejo económico, un manejo que tenga responsabilidad y estabilidad económica”.

En esa búsqueda y acercamientos a partidos y movimientos, el exministro dijo que descarta la Coalición de la Esperanza porque “deben primar lo pragmático por encima de lo dogmático”.

"Yo estoy hablando con todos los sectores y he hablado con muchos movimientos donde evidentemente prime el pragmatismo, donde el centro de gravedad sean las ideologías, en lo dogmático ahí no quepo. Yo quepo donde se utilice la evidencia donde se puedan discutir la ideas de qué funciona y qué no funciona, donde se pueda hablar de lo que en el país es efectivo, donde no dominen las ideologías y sin exclusiones. Yo no soy una persona para decir este sí y este no", puntualizó.

¿Haría usted una Alianza con Alejandro Gaviria, Enrique Peñalosa o Juan Carlos Echeverry?

“Son personas con las que tenemos muchísimas cosas en común. Yo creo que es el espíritu, el estilo y la forma de hacer política que sea transparente y sobre todo que no esté dominada por las ideologías, que a cada problema le busquemos cuál es la mejor solución. A mí lo que me aleja son las ideologías y las posiciones radicales de extrema derecha o externa izquierda”, indicó.

Por otra parte, sobre el posible retiro del expresidente Álvaro Uribe de la política, sostuvo que debe haber un relevo generacional.

"La política no puede estar dominada por los expresidentes, por ninguno. La política la debemos liderar ahora unas nuevas generaciones, que pensemos en unidad, que no estemos pensando en la Colombia del pasado, en las fricciones del pasado, en los pleitos del pasado. El solo hecho de que los expresidentes hoy no puedan dialogar entre ellos creo es algo malo para la sociedad colombiana. Es hora de pasar la posta y que surjan nuevos liderazgos, yo celebro la idea de que los expresidentes no jueguen un papel activo en la política, me parece que es sano para el país”, dijo.

Finalmente, indicó que defiende ideas como “pro empresa, manejo económico responsable, una economía organizada pero ideas más progresistas en temas relacionadas con los derechos individuales y la defensa de la paz”, para llegar a la Casa de Nariño.

En esa línea, aseguró que respeta las condiciones para abortar como actualmente está establecido en la Corte Constitucional.

“Yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho la Corte Constitucional hasta ahora. Yo soy un persona institucionalista, una persona que defiende las reglas del juego. Creo que la Corte Constitucional ha fijado la pauta donde corresponde, de manera que yo voy en línea con lo que ha establecido la Corte y defenderé lo que defina", precisó.

Agregó que "en eso discrepo mucho con el Partido Conservador y por eso creo que se produjeron unas tensiones y fricciones en las que el propio partido no quiso que estas ideas se plantearan frente a auditorios, porque seguramente el electorado colombiano está más cerca de lo que yo pienso que lo que está pensando el Partido Conservador. De manera que el partido nos ha dejado en plena libertad, yo hasta siento más espacio y tranquilidad porque hay muchas ideas que he defendido que se parecen más de centro que de derecha”, dijo.