Yo creo en la paz pero no en el sometimiento del Estado a los delincuentes: Duque

El presidente Duque aseguró que cree en la paz para Colombia, "pero no en el sometimiento del Estado a los delincuentes".

En entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, el mandatario señaló que "yo siempre he creído en la paz, lo que pasa es que el concepto de paz que yo he tenido nunca ha sido el del sometimiento del estado a la presión de los delincuentes; yo creo en una paz con verdad, con justicia, con reparación y con no repetición, pero también creo en una paz que parte de la base en donde los criminales teman al estado, no donde el estado le tema los criminales".

Duque precisó que la guerrilla del ELN no tiene una voluntad real de paz y que esa organización al margen de la ley solo aprovecha esos procesos para fortalecerse.

"Yo creo que el ELN nunca ha tenido verdadera voluntad de paz y se lo digo hoy acá no la tiene, para ellos la negociaciones de paz siempre son una oportunidad para fortalecerse".

El presidente saliente aseguró que su gobierno ha destinado más de 40 billones de pesos para la implementación del Acuerdo de Paz y que las diferentes entidades del Estado han estado apoyando el proceso.

"Primero la plata de la paz ha llegado a récords, $48 billones de pesos, se suscitó una discusión con respecto a los OCAD - PAZ, donde alguien decía que habían pagado unos supuestos peajes para que se aprobarán proyectos, y resulta que en esos proyectos había vistos buenos técnicos de los ministerios, había revisión de requisitos por parte del DNP (Departamento Nacional de Planeación), acompañamiento de la contraloría y una votación colegiada".

En ese sentido, señaló que por ahora no hay evidencia de casos de corrupción con algunos contratos del OCAD - Paz, tras las denuncias que se han conocido recientemente.

"...pero fíjese lo curioso José Manuel, los audios no son audios con nombre y apellido (...) lo que yo le puedo decir hoy, no tenemos desde el Gobierno nacional una sola evidencia de que haya corrupción en eso".

Finalmente, Duque reveló que se arrepiente de no haber llegado a un consenso con la oposición frente a la implementación de la Justicia Especial para la Paz.



"Yo creo que, y lo he dicho públicamente, me hubiera gustado agotar cuando presente las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, me hubiera gustado tener la posibilidad de agotar la conversación con la oposición, eran más de 159 artículos, solamente seis objeciones entonces, si hubiera podido haber un gran consenso en ese momento".