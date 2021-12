"Yo le voy respirando en el cuello a Gustavo Petro": Francia Márquez

En las últimas horas, la precandidata presidencial Francia Márquez, dejó claro que continuará con su carrera a la Presidencia de la República, dejando a un lado los rumores que aseguraban que podría presentarse su salida del Pacto Histórico por las diferencias por las casillas en las listas al senado.

"No, yo no voy a renunciar nunca, yo creo en el Pacto Histórico. Yo creo en el pacto, creo que el pacto es el proyecto de cambio para este país y pues yo no le voy a dar el 'gangazo' a los que quieren que renuncie, porque quieren debilitar al Pacto. Nosotros hicimos un acuerdo y era hacer una lista cerrada al Congreso que garantizara la paridad de género y diversidad. En términos de paridad hemos ido avanzando, pero se olvidó que parte de profundizar la democracia es garantizar la participación étnica”, indicó.

Tras recibir el aval para su candidatura del partido político Polo Democrático Alternativo, Márquez indicó que le respira en la en el cuello a Gustavo Petro.

“Petro hoy tiene las encuestas, pero yo le voy respirando en el cuello. En ese sentido, el desafío de Petro y los demás candidatos es de ganarme en la consulta”, recalcó.

En el evento que contó con la presencia del senador Alexander López Maya, presidente del Polo, destacó el valor de la mujer afrocolombiana en la contienda.

“Para el Polo Democrático es un honor y orgullo entregarle las banderas de nuestro partido. Entregarle el ideario de unidad, nuestros sueños, nuestros ideales, nuestros principios, nuestras alegrías y nuestros sufrimientos. Ante todo, entregarle la posibilidad de que nuestro pueblo sea feliz y que pueda superar esta horrible noche que aún vivimos”, dijo.

Por su parte Carlos Rosero, quien es candidato al Senado y cercano a Márquez, indicó que “Francia es la mujer más influyente en la política de este país”. Además, agregó que con ella “queremos transformar un conjunto de realidades, entre ellas, la de la muerte y la guerra”.

Finalmente, la precandidata presidencial indicó que las mujeres, los grupos étnicos, la periferia colombiana y la protección de los Derechos Humanos son los temas que encabezan su apuesta a la Presidencia.