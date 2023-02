“Yo lo puse ahí”, hermano del presidente Petro sobre llegada de Comisionado de Paz al Gobierno

Nuevamente, Juan Fernando Petro, hermano del presidente colombiano, Gustavo Petro, se envuelve en una polémica, en esta oportunidad por cuenta de su presunta ayuda para que Danilo Rueda, Comisionado de Paz, llegara al Gobierno.

“Tu subdirector no entiende que yo no soy comisionado de paz, como Danilo Rueda. Él es el comisionado de paz del Gobierno nacional. Danilo Rueda, de hecho yo lo puse ahí”, se escucha en un audio revelado por la revista Semana.

En la nueva polémica en la que se encuentra el hermano del mandatario colombiano, se escucha con tono de molestia y también de seguridad, que Danilo Rueda llegó al Gobierno gracias a la gestión de Juan Fernando Petro.

A lo anterior, agrega en el audio que es “Alto Comisionado de Paz internacional y no tiene nada que ver con el Gobierno nacional, con Colombia, con Gustavo (Petro), con la presidencia, con el Estado”, dice que es “nombrado desde afuera, desde Costa Rica, a través de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos”.

“Entonces él (Danilo Rueda) no lo tiene claro y me ha perjudicado mucho en todo lo que tiene que ver con el compromiso de seguridad, porque hemos solicitado inclusive al Dapre una camioneta por mi cargo y no porque sea el hermano de Gustavo”, agrega el hermano del mandatario.

Dicha camioneta, señala Juan Fernando Petro, ya fue solicitada al Departamento Administrativo de la Presidencia y a su director, Mauricio Lizcano, quien no se la ha asignado.

Frente a esa revelación, RCN Radio buscó a Lizcano, quien no respondió a los mensajes al cierre de esta edición.

De acuerdo al hermano del presidente Petro la solicitud de la camioneta tiene que ver con su condición de familiar del mandatario colombiano.

“Porque yo no tengo oficina, mi oficina es viajar continuamente por todos los departamentos, por todos los territorios”, agrega en el audio revelado.

Entonces “eso me exige una seguridad doble, primero por el hecho de ser hermano del presidente; segundo, por el hecho de ser comisionado de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos Internacional”, dice el hermano del presidente Gustavo Petro.