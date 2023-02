Yo no me desperté ese día pensando en atacar a los policías: Alex Flórez ante la Procuraduría

La Procuraduría realizó la primera audiencia disciplinaria del caso que se adelanta contra el senador Alex Flórez por haber agredido e insultado a tres agentes de la Policía en Cartagena.

La diligencia se realizó en la sede de la Procuraduría en Bogotá, en donde la delegada del ente de control dio la oportunidad para que Flórez diera su versión libre de los hechos ocurridos en septiembre del 2022.

Leer también: Alex Flórez, borracho y con cremallera abajo: “no me eligieron para ser ejemplo”

Durante su intervención, el Senador explicó que no tenía intención de atacar a los funcionarios, pero que el alcohol alteró su voluntad.

“Yo no me levanté por la mañana y dije ‘hoy voy a tomar, a pasarme de tragos y voy a pelear con la Policía’. Esto no estaba en el presupuesto del día, porque si quitamos el licor de la ecuación, por supuesto que hechos tan lamentables como esos, no hubieran pasado y esto tiene que ver con haber pasado más de diez horas mezclando diferentes licores como whiskey, cerveza y ginebra”, explicó el Senador.

Al inicio de la audiencia, la delegada de la Procuraduría preguntó al señalado si aceptaba los cargos disciplinarios de agresión a los agentes de la Policía, ante lo cual el Senador prefirió no aceptar su responsabilidad.

Según Alex Flórez, la decisión se debió a que no está de acuerdo con que los hechos sean imputados con categoría de dolo, pues recalcó que no era una situación que había planeado.

“Es como si de alguna manera yo desconociera, en el marco del proceso, las circunstancias que tienen que ver con la ingesta de alcohol, como esto afectó mi voluntad”, señaló Flórez.

Enfatizó en que no tuvo intención de agredir ni insultar a los agentes de Policía, por lo que aceptar los cargos representaría reconocer que tenía consciencia de los hechos, pues asegura no tener memoria plena sobre la situación.

También le puede interesar: La reforma a la salud como está hoy, difícilmente pasa en el Congreso: Dilian Francisca Toro

El abogado del Senador del Pacto Histórico solicitó a la Procuraduría que se practiquen y entreguen una serie de pruebas para establecer la defensa técnica que será presentada en la próxima diligencia sobre el caso que se realizará el 10 de abril.