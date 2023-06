"Yo pediría disculpas": Gustavo Bolívar sobre declaraciones de Petro contra la prensa 

“Yo haría un poquito de historia de cuál sido el comportamiento de algunos medios con Gustavo Petro, hay medios donde uno siente que hay una agenda y es atacar diariamente y en su desespero, noto que ese tono es parte del acorralamiento que él siente de un sector de la prensa que no ha sido objetivo, el error está en nombrar el medio”, indicó Bolívar.

En ese sentido, el exsenador señaló que que si fuera el mandatario pediría disculpas y que para limar asperezas, el Gobierno y los medios se deben sentar y establecer un acuerdo para que ninguna de las partes se “extralimite” en la libertad de expresión que contempla la constitución.

“Yo pienso que ese acuerdo es urgente. Yo llamaría a un acuerdo de respeto mutuo, no metiéndonos en el contenido para no censurar, poniendo unas líneas rojas de lado y lado, no puede el Gobierno nombrar un medio. Hay medios que sacan noticias sin consultarlo con el afectado. Próximamente hablaré con el presidente y pondré ese tema en agenda”, puntualizó.

El exsenador del Pacto Histórico también dio su opinión sobre el llamado “golpe blando” del que constantemente hablan desde el Gobierno, señalando que hay un “coro del establecimiento” para no dejar gobernar a Petro, poniendo de presente “el llamado del fiscal a la desobediencia a los militares” y los “ataques a las reformas”.