Accidentes mineros han causado la muerte de 130 personas este año

Él mismo sufrió hace algún tiempo un accidente que por poco le cuesta la vida. “Yo llevaba en esa mina dos meses y resultó que se fue la luz y me tocó salir corriendo. Madre Santísima, yo metía las piernas entre los huecos de la madera y ya no me daba más el alma subiendo”, exclamó Pedro.

Más del 80% de las muertes ocurrieron en minas de carbón, con 90 fallecidos seguido, de lejos, por accidentes de minas de oro en filón (22) o en minas de esmeraldas (8).

Pedro describió que la mina en la que cuenta su historia era prácticamente vertical. Por eso la salida de ella era muy difícil, aún con un sistema de rieles, a bordo de un choche y con la fuerza de un malacate halando.

“Por ejemplo acá está la puerta de la mina y se bajan 200 metros así” y describe con sus manos una caída casi a 90 grados con respecto al suelo. Continuó diciendo que “he trabajado en unas diez minas pero la peor que he visto fue esa vertical, me sentí muerto".

La tasa de fatalidad minera aumentó de 1,5 en 2019 a 2.63 en lo corrido de 2020.

Para este año los departamentos con mayor afectación, tanto en muertes como en número de emergencias, son Boyacá, con 39 emergencias; Antioquia, con 32 emergencias y Cundinamarca con 14 emergencias.

Entre estos tres departamentos se suman 80 de las 130 personas muertas este año.

Los derrumbes, con un total de 29 casos, representan el mayor tipo de emergencias que se han registrado; seguido de atmósferas viciadas, con 25 casos y explosiones, con 14 casos. En total, estos tres tipos de incidentes son los causantes de la muerte de 97 mineros.

49 de los accidentes se dieron en explotaciones ilícitas y 81 en minas legales, aunque se presume un alto subregistro debido a que muchos de los incidentes no se reportan en el caso de la minería ilegal.