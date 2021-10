Aeropuerto de Barranquilla: no 'despega' la remodelación y modernización que comenzó en 2016

"Me encuentro extrañada porque un aeropuerto como el de Barranquilla, que es una ciudad turística en donde cree uno en encontrarse con un aeropuerto a la altura, no es acogedor, no es nada limpio, mirar uno para el techo y ver los cables por fuera es terrible", dijo una de las usuarias que arribó al 'Ernesto Cortissoz'.

Otro de los problemas que tiene el aeropuerto de Barranquilla es que no cuenta con zonas de discapacitados para que esta población pueda subir o bajar los niveles en el interior de la instalaciones.

"No hay ascensores las personas discapacitadas tienen que hacer muchas 'maromas' se nota la dejadez en la que está el aeropuerto", señaló María Doria, una viajera.

El arquitecto Alfredo Reyes Rojas, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, indicó que las obras que se ejecutaron en el aeropuerto de Barranquilla no son las adecuadas para una ciudad capital importante del país.

"Ese es el tipo de aeropuerto que hoy tenemos, pero no era el deseable para una ciudad como Barranquilla. Ese es ejemplo de no hablar claro, de no mostrarle a la ciudad el proyecto en todas sus bases, en toda su dimensión", dijo el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.