Alcohólicos Anónimos, 85 años de apoyo y solidaridad constante

Las cifras del alcoholismo en el mundo

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en América el consumo de alcohol representa un 50% más que el promedio mundial.

Cifras del Ministerio de Salud destacan que el alcoholismo afecta mayormente a jóvenes entre los 18 y 24 años; el primer consumo de bebidas embriagantes en el país se ha identificado desde los 12 años de edad.

Alcohólicos Anónimos en Colombia fue fundado en 1959. La sede principal está en Medellín, hace presencia en todo el territorio nacional a través de 800 grupos a los que pertenecen alrededor de 10.400 personas, de las cuales 9.142 son hombres y 1.267 son mujeres.

Además de representar el origen de 60 tipos de enfermedades y lesiones, significando dos y medio millones de muertes al año en el mundo, según la OMS, el alcoholismo está asociado directamente a otros fenómenos sociales como la delincuencia, la violencia intrafamiliar y, especialmente, los accidentes fatales de tránsito, una de las principales causas de mortalidad en Colombia, convirtiéndose así en un problema de salud pública.

“El alcoholismo no es un ‘degeneramiento’, no es un vicio, no es una irresponsabilidad, no es una falta de carácter sino que es una condición de adicción en la que frente al elemento alcohol. El cuerpo del alcohólico reacciona diferente al de una persona normal, despertando un deseo imperioso por consumir más alcohol”, advierte Edgar Mauricio.

No hay membresía, no se llama a lista, hay libertad para llegar a las reuniones y no volver. Alcohólicos Anónimos cuya sigla, AA, es una de las de más conocidas en el mundo, se ha convertido en 85 años, en la posibilidad para que millones de personas puedan superar la enfermedad del alcoholismo.