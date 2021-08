Nació en Colombia. Además, es abogada, especialista en criminología, investigadora de casos de feminicidio e influencer en tik tok.

Explica el significado del islam, el papel de la mujer en esta religión y algunas de las costumbres de quienes la practican a propósito de la anunciada presencia de ciudadanos afganos en nuestro país.

En la Mezquita Estambul, ubicada en el sector de Teusaquillo en Bogotá, Amira Ubaida Sánchez Páez describe lo que representa la mujer en el islam, profesado por alrededor de 1.500 millones de personas en el mundo.

Según esta religión los hombres deben cuidar a las mujeres y no al revés.

“Cuando uno habla de esto, dicen que las mujeres no necesitamos de un hombre, las mujeres podemos salir adelante y en ningún momento se dijo que no se podía. Los hombres tienen una obligación y si la cumplen, Dios les da bendiciones y si no, la mujer también puede salir adelante”, expresa.

Luciendo su hiyab, un velo que deja descubierto el rostro, pero cubre la cabeza y el cuello, explica el significado de este atuendo tradicional y de otros como el burka que cubren por completo el cuerpo de la mujer.

“Nos identifica como musulmanas y nosotras estamos orgullosas de nuestra religión por lo tanto lo demostramos, lo otro es que Dios dice que es protección”, agrega.

Amira Ubaida Sánchez Páez es abogada y especialista en criminología. Desde hace dos años defiende a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y ha investigado varios casos de feminicidio.

“Increíble, pero es cierto, la musulmana que siempre dicen que pobrecita porque le pegan, pero con la profesión se defiende a otra persona que no es musulmana porque la están violentando, aquí en Colombia sin ser musulmanas, las mujeres son víctimas del maltrato físico”, revela la profesional.