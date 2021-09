Andrés en tacones, una historia de aceptación y amor propio

Andrés Angulo ya no pasa desapercibido en la calle. Su actitud la invade y con ella también su valentía para decirle al mundo lo que realmente quiere ser. Tiene 27 y años y, desde hace dos, empezó una de las tareas quizá más desafiantes de su vida: inicialmente, amar y aceptarse.

Cuenta que varias situaciones confluyeron, entre ellas, ver un desfile de modas por Internet donde "unos hombres estaban usando tacones, eso me motivó mucho. Además siempre me quedaba mirando los tacones de mis compañeras y me imaginaba usándolos. Sabía que había algo dentro de mí que quería manifestar que era diferente a los demás".

Desde entonces, ha empezado su transformación física, mental y espiritual. Recuerda que la primera vez que usó tacones en la calle, eran muy altos y de color rojo.

“Recuerdo tanto que el primer día, yo llegaba a la puerta, abría y me devolvía. Volvía o través a la puerta, miraba y me devolvía. O sea, como que no (...) Hasta que dije: no, aquí fue. Voy a hacerlo y simplemente lo hice. El corazón sentía que se me iba a salir del pecho. Claro, porque uno no está acostumbrado a hacer eso, ni mucho menos a la reacción de los demás. Fue un momento emocionante para mí.”

Cuando llegamos a su apartamento, ya estaba listo para salir al trabajo. Andrés es cajero auxiliar en una de las oficinas del banco de Bogotá. Tenía unos zapatos de tacón alto de color vinotinto, una cartera del mismo color y un traje de pantalón y saco negro.