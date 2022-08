Artistas Autistas, la exposición del Planetario de Bogotá que busca romper prejuicios

Un mundo de color, textura y mucho talento es lo que los asistentes podrán encontrar en la exposición "Artistas Autistas", que se exhibe en Planetario de Bogotá. Una obra protagonizada por más de 50 personas con trastornos del espectro autista, que demuestran que para ellos no hay limitaciones.

Es que, al estilo de las galerías europeas, esta exposición -que abre sus puertas de manera gratuita- se convierte en uno de los mejores planes para propios y extranjeros que llegan hasta el centro de la capital colombiana para deleitarse con el talento de estos artistas conocidos como ‘neurodiversos’.

“No soy de acá y como extranjera he estado buscando lugares para visitar y escuché del Planetario y de esta exposición que me encantó. Estos espacios son muy importantes para el turismo porque son cosas nuevas que no hay en otros países y ver estas actividades tan diferentes a las que estamos acostumbrados es muy bonito”, señaló Valeria Núñez, quien llegó desde Costa Rica a conocer la exposición.

Óleo, plastilina, crayones, lápices, colores e ilustraciones son algunas de las técnicas implementadas por estos niños y jóvenes que plasmaron desde sus dibujos animados favoritos hasta la complejidad del cuerpo humano.

“Me gusta mucho el tema de la inclusión social y lo quiero trabajar en mi tesis, por eso vine a conocer un poco más. Es emocionante verlo porque son personas que ven de manera diferente la forma de hacer arte y muchas veces no son tenidos en cuenta”, comentó Fernanda Pedraza, estudiante de diseño, quien además explicó que encontró inspiración entre estas paredes llenas de arte.