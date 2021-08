Asesinato de Diego Felipe Becerra, diez años de una tragedia que se mantiene impune

Trejos enumeró los hechos irregulares que se habrían registrado dentro del proceso.

“Primero plantando el arma de fuego, después consiguiendo los testigos falsos y lo más triste de eso, es que el propio director de la Metropolitana se hubiera reunido con esos testigos falsos, hubieran recibido una denuncia falsa lo cual es muy grave y parece que para la Fiscalía no ha sido grave porque llevamos siete años de investigación y todavía, no se ha imputado al general Patiño”.

Incluso, señaló que han tenido que acudir a acciones de tutela para poder ser sujetos procesales dentro del caso.

RCN Radio conoció que se realizará una audiencia de sentido de fallo en la que el juez 19 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá definirá si son culpables o inocentes en la investigación que se adelanta contra varios uniformados, entre ellos el coronel José Javier Vivas Báez, el coronel Nelson de Jesús Arévalo, el coronel Johan Peña, el teniente Rosember Madrid y el intendente Juan Carlos Leal.

Al respecto Trejos aseguró que, espera que hoy se emita condena contra seis uniformados que habrían alterado la escena del crimen.

“Nosotros esperamos que después de 10 años de una lucha judicial tan fuerte, que se logren unas condenas ejemplares, nosotros esperamos entre 25 y 32 años de cárcel para todas las personas que participaron de la alteración de la escena del crimen”.

Diez años después aseguró que sigue recordando la bondad que tenía en el corazón su hijo Diego.

“Él era muy talentoso, le gustaba mucho el arte adicional a eso era muy perceptivo y una persona muy solidaria, recuerdo que rompió su alcancía y separó la plata en bolsitas y nos la dio para que nosotros la diéramos a los jóvenes que estaban en los semáforos pidiendo limosnas o haciendo alguna actividad”.

A Liliana Lizarazo, la mamá de Diego Felipe, la muerte la sorprendió y su alma quedó para siempre rota.

“Diego era el centro de mi vida, era la persona por la que luchaba, trabajaba, por la cual quería ser un ejemplo de superación, de vida y de profesional”, dijo.

Agregó que “Diego representaba la alegría, las cosas bonitas del hogar, los momentos hermosos, sencillos, ese ser tolerante y humano con el que uno venía, una esperanza de este mundo”.

Dijo también que le duele profundamente que pese a existir una condena de 37 años de cárcel contra el patrullero Wilmer Alarcón, quien disparó su arma de dotación e impactó en la espalda a Diego Felipe causándole la muerte, el sujeto sigue libre porque se fugó.

“El tiempo pasa y no se ve realmente que haya justicia (…) Haber dejado libre al patrullero Wilmer Alarcón por no tomar las medidas y acciones a tiempo para condenar; me duele que llevemos diez años y todavía no se haya definido emitido condenas contra los que participaron en el falso positivo y que aquí la justicia es para los demás bajo rango, no para los coroneles y generales”, señaló.

Una de las líderes de este proceso en materia judicial ha sido la abogada Myriam Pachón, quien asumió durante 10 años la representación de las víctimas y se convirtió en pieza clave en el esclarecimiento de los hechos.

La jurista ejerció su segunda profesión, la de investigadora para encontrar las evidencias que permitieron descubrir que Diego Felipe Becerra, nunca cometió un hurto ni mucho menos tenía en su poder un arma de fuego.

Relató en RCN Radio que durante esta década ha recibido muchas amenazas de muerte, han invadido su privacidad y han hostigado a su familia. Pese a ello, decidió no abandonar el proceso pues cree firmemente en que debe haber justicia y que los responsables de la muerte del menor de 17 años, deben responder por el ‘falso positivo’.

Durante la entrevista le informó a RCN Radio, que recibió nuevamente llamadas provenientes de un número de celular desconocido, en el que nuevamente la amenazaron de muerte y le aseguraron que, le queda prohibida la entrada a un centro carcelario porque le ocurrirán vejámenes similares o incluso peores de los que pareció la periodista Jineth Bedoya, en la cárcel La Modelo de Bogotá a principios de la década de los 2000.

“En el día de hoy me hicieron amenazas, sabiendo que será dictada la sentencia (…), durante todo este tiempo han existido muchas amenazas, me dijeron que van a acabar conmigo que lo que le hicieron a la periodista Jineth Bedoya, no era nada frente a lo que me van a hacer a mí, que si entro a una cárcel podría pasarme algo igual o peor de lo que le pasó a ella”, concluyó.