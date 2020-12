Así se salvó la ciénaga de un paradisiaco lugar, en el Caribe colombiano

“Llevamos 72 toneladas de plástico recogidas en mares y manglares”, advierte.

Ahora cuando llega un turista a Rincón del Mar, el plan más atractivo, además del descanso en las playas de arena blanca, es el recorrido por los manglares.

“Ya la gente nos dice que la ciénaga, o el caño como decían ellos, ya no huele feo como olía, en el tiempo de verano ya los peces no se mueren porque ya no se cierra la boca”, relata Anderson.

El constante trabajo de la Asociación ambientalista y ecoturística conformada por los habitantes del lugar logró que la vida, amenazada con el incremento de la basura en las aguas, recuperara su curso y decenas de especies de peces, así como de vegetación, se observan de nuevo en Rincón del Mar.