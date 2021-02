Así se siente regresar al colegio en pandemia

Uno de los grandes temas en las familias colombianas es si permiten o no que sus hijos vuelvan a las aulas escolares. Las inseguridades e incertidumbres en medio de la pandemia son comprensibles.

Esa conversación la tuvieron los padres de Gabriela Henao, quien tiene poco más de 4 años y se decidieron por el regreso.

“Me desperté bien temprano, luego me bañé y me arreglé, desayuné me cepillé los dientes y listo, ya llegó la ruta y me vine para acá”, dijo orgullosa de regresar.

La primera persona con la que se encontró bajar del bus fue Luz Adriana Correa, la enfermera del Jardín Infantil Bilingue Crayola y Lápiz, de Chía, Cundinamarca, que obtuvo los permisos para funcionar en alternancia y comenzó de inmediato las clases.

En el caso de Luz, ella es al mismo tiempo empleada y mamá de uno de los niños por eso aseguró que “mi hijo está en kínder y pues, le hacía muchísima falta compartir y entrar en este espacio”.