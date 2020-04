Así se vive en las rancherías de La Guajira por la falta de agua

“Lo que pasa es que aquí es un negocio lo que hacen, aquí hay un acueducto. Si yo no pago los 500 mil pesos a mí no me van a pasar una manguera, yo quiero denunciar eso”.

Todos los días doña Zunilda, en chancletas, con su manta larga y túnica en la cabeza sale a buscar alguna fuente de agua. La más cercana es la de un vecino no wayúu, quien permite que ella se acerque y se aprovisione.

“El vecino a veces le da rabia porque dice que nosotros deberíamos tener nuestro propio jagüey, pero yo no le presto atención”, cuenta.

Ya son las 10 de la mañana. Decidí acompañarla. Caminamos hacia la ranchería del vecino, queda a unos 15 minutos de donde estamos. Alrededor solo hay cáctus, arena caliente, y una temperatura de 38 grados centígrados.

Íbamos avanzando cuando a la distancia vimos a Camilo y Daniel dos hermanitos de 5 y 6 años, quienes también estaban en busca de agua. Vestían pantaloneta y suéter y en sus manos tenían envases pequeños de gaseosas.

“Mira los niños, vienen a pedir agua. Vienen todos los días y comparto mi poca agua con ellos”, comentó doña Zunilda. –“Allá sí hay agua pero es sucia, solo sirve para lavar”, dijo uno de los pequeños.

Además de los jagüeyes, la forma de sobrevivir sin agua potable en algunas rancherías es a través de pozos subterráneos que ellos mismos cavan con pico y pala; también lo hacen por medio de carros tanque y de pilas o albercas construidas por entes territoriales, las cuales permanecen vacías porque no hay gotas para llenarlas. Si los wayúu quieren agua, deben pagar por ella.

Más en: Coronavirus y cosmovisión indígena: wayúus temen que pandemia llegue a sus tierras

“Si no hay contrato me toca comprarla por 130 mil pesos en Riohacha. Un carro tanque, pero eso no dura nada, solo dura como mes y medio para tomar, lavar y para los animales; a veces yo gasto tres carro tanques antes de mes, saca la cuenta”.

“Yo estoy pasando trabajando aquí, a veces duramos dos meses sin agua. Con una carreta voy al jagüey que está más adelante. Además hay quien niega el agua porque para tener una conexión hay que pagar y yo no tengo plata”, cuenta.

Los indígenas wayúu son el 48 por ciento de la población del departamento de La Guajira. Hay unas 22 mil rancherías, cada una está distante de la otra. Hay algunas con mejor suerte y cuentan con molinos.

En otras, sus habitantes deben exponerse y bañarse a la vista de todos en pozos que están a la orilla de la carretera a Riohacha. Es el caso de doña María, a quien encontramos junto a su niña lavando y bañándose.

“Todos los días nos venimos para acá. No hay agua, hay hambre…no hay plata para comprar agua”, comentó.

Para llegar a una ranchería wayúu se necesita del permiso de quien ejerce como autoridad en esa familia. Son más de 400 mil personas pertenecientes a esta etnia y son más de 80 millones de dólares invertidos en los últimos años en un plan departamental de agua que no le ha quitado la sed a la población.

El gobernador Nemesio Roys explicó, "como para que todos nos entiendan- remarcó- la dispersión en el departamento de La Guajira es la raíz de la dificultad que se tiene de entregar agua en el desierto. Nosotros no tenemos comunidades unificadas, no vamos a encontrar una sola ranchería donde llegues y encuentres a todas las comunidades alrededor de esa ranchería. Aquí el problema es por la dispersión del desierto y por la cultura que tenemos por la extensión de tierra”.

Agregó que sistemas de acueductos tradicionales como los que se tienen en la ciudad, se llega a un punto y de ese punto va casa a casa distribuyendo el agua, no es posible en el desierto.

"Porque aquí debes llegar a dos kilómetros y llegas a un punto para solucionar el tema a dos familia, y de ahí tienes que echar otros dos kilómetros para llegar a otra familia y es ahí cuando se vuelve insostenible y no hay un cierre financiero para alguna empresa que quiere invertir en un acueducto tradicional”, explicó.

Finalmente, precisó que “por esa razón se buscan alternativas diferentes de agua: pozos, pilas públicas, desalinización, estos son fundamentales para operaciones en el desierto”.

La falta de voluntad política por parte de los gobernantes de La Guajira para calmar la sed de sus pobladores queda expuesta también ante las pocas rancherías, que cuentan con paneles solares y sistemas de bombeo que les permite contar de manera permanente con agua.

Estas son unas muestras de que sí es posible calmar la sed wayúu. Mientras tanto, sin importar la época del año, La Guajira pide agua.