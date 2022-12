Ataques de hackers: uno de los momentos más críticos para la ciberseguridad en Colombia

Los sistemas de entidades prestadoras de salud, y empresas de servicios públicos, han caído en manos de hackers que buscan pagos millonarios para devolver el control.

La mañana del lunes 28 de noviembre empezó con situaciones por fuera de la cotidianidad en los puntos de atención a los usuarios en la red de la empresa Keralty a la que pertenecen la EPS Sanitas y la medicina prepagada.

Varios de los sistemas de acceso a las historias clínicas, a los datos de los niveles para los cobros de los copagos y en general la conexión desde las terminales en los centros de asistencia, así como los consultorios, presentaban fallas.

Esta es una de las denominadas infraestructuras críticas y corresponden a servicios que no pueden postergarse. También a esta categoría pertenecen los sistemas de defensa nacional y de seguridad entre otros.

Juan Carlos Molina es médico especialista y hace parte de la junta directiva del sindicato de trabajadores de la Organización Sanitas Internacional.

Dice que al sistema vulnerado pertenecen datos como las historias clínicas de cinco millones de personas.

“Obviamente usted tener acceso al teléfono, al nombre, a la dirección, a toda su familia, al diagnóstico, por ejemplo, de un paciente con VIH, esa información la pueden tener”, señala el médico.

La propia organización Keralty, a través de un comunicado, confirmó, sin dar mayores detalles, el ciberataque, informando que, a pesar de las afectaciones, la atención a los pacientes se ha seguido dando.

Sin embargo, el médico Molina advierte que el cambio de la forma de atención, la falta de acceso al sistema y a las historias clínicas, ha afectado tanto al personal asistencial como a los pacientes.

“Tocó empezar a hacer trabajos manuales que no se venían dando desde hace mucho tiempo y que retrasan los procesos para nosotros, llegaron en algún momento a decirles a los compañeros que llevaran los computadores para trabajar con los datos de ellos porque ni siquiera acceso a internet teníamos, y en el caso del paciente también afectado porque no va a salir con su formulación completa, hay pacientes de 60, 70, 80 años que no recuerdan sus medicamentos”, advierte Molina.