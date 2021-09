Ataques a las torres gemelas: así lo recuerda el rescatista pereirano Luis Eduardo Marulanda

El pereirano Luis Eduardo Marulanda tiene más de 40 años de experiencia a nivel nacional e internacional en rescates. Llegó el 10 de septiembre de 2001 a Nueva York para un un curso de bomberos latinoamericanos, y se quedó tres meses recuperando lo que se pudiera de las colapsadas torres gemelas, impactadas hace 20 años por aviones secuestrados por el grupo terrorista Al Qaeda.

Luis Eduardo contó en RCN Radio que estar en Nueva York para ese momento catastrófico fue un "plan de Dios perfecto y claro", pues su objetivo era su curso, pero el propósito fue mayor.

"La idea era que el curso empezaba en New Jersey el 16 de septiembre del 2001 . Yo decido viajar el 10 de septiembre, y a las 8 de la mañana del día siguiente me despiertan los gritos de mi tía en la cocina, yo me despierto alarmado, cuando oh sorpresa, en los medios de comunicación local y ya internacionales estaba una hipótesis: que había un accidente aéreo contra la torre norte del World Trade Center".

A Luis Eduardo lo convocaron para los rescates y su primera misión fue entrar a la torre norte, la primera impactada por el avión. Nadie pensó que fueran a colapsar, y aun se creía que era un accidente aéreo.