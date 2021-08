Aumentan la extorsión y el 'sexting' desde las cárceles, en un 70 %

Desde el inicio de la pandemia, varios de los denominados delitos de alto impacto, como el secuestro express y la extorsión se han incrementado en Colombia, en el afán de las bandas de obtener dineros de manera ilegal.

Una de las practicas más comunes dentro de la extorsión es el sexting, que habitualmente se realiza desde las cárceles. Se trata de una Modalidad a través de la cual muchas personas buscan en páginas no seguras, servicios sexuales y allí son víctimas de otros delincuentes para obtener información personal.

Una de las víctimas, a la llamaremos 'Pedro' por motivos de seguridad, cayó en estas redes y ahí inició su calvario.

"Entré en una de estas páginas para buscar una mujer; entré en conversión con una de ellas y nos tomamos demasiado confianza. Hubo intercambio de fotos íntimas y luego esta persona me manda unos pantallazos a mi celular indicando que va a publicar estás fotos en redes sociales y a mis amigos y me dice que debo consignarle tres millones de pesos y si no lo hacía, pues publicaba estas fotos", relató Pedro.

Pero no solo los hombres caen de manera constante en estas redes; también se presentan casos en mujeres. Según las autoridades, durante este año se han registrado 2.892 casos en hombres y, en mujeres, 1.052 casos.

María, también fue víctima de estas mafias de la extorsión: "Me escribí en una página para trabajar como modelo webcam, me contactaron para realizar un casting y me pidieron unas fotos en ropa interior y luego me llamaron que debía consignar tres millones pesos para no publicar esas fotos".

Está víctima brindó algunas recomendaciones. "Que todas las personas sean muy cuidadosas en no compartir información en esta clase de páginas para que los delincuentes no se aprovechen de esta situación".

Según el coronel Gustavo Adolfo Camargo, subdirector Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, más de 103 organizaciones han sido desarticuladas por este delito. Las ciudades con mayor número de casos son Bogotá, Cali, Medellín y Cúcuta.

"Los grupos de delincuencia organizada son los que más realizan esta clase de hechos, seguido de organizaciones como el Clan del Golfo y Los Pelusos. Durante el último año han sido capturados 1962 extorsionistas", indicó el coronel Camargo.

Según las autoridades, es importante no compartir información con personas desconocidas, no compartir fotos y tener mayor seguridad con las redes sociales.