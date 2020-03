Bajo identidad anónima en Twitter, abogado enseña derecho en 'lenguaje parcero'

Cuando un solo trino no es suficiente para referirse a un caso específico, este abogado escribe varios y, a través de hilos, explica desde decisiones de las altas cortes hasta la forma de presentar tutelas especialmente ante entidades de salud.

“Siempre me he representado en este personaje como de la calle, el lenguaje parcero, millennial, el que no necesita tanta pompa y al que le entienden porque se lo dice clarito, sin tanto adorno”, asegura.

Ayer mataron a 2 mujeres en B/ga y a raíz de eso veo un debate encendido sobre si es o no FEMINICIDIO. Otra gente pregunta qué es esa mierda. Otra gente explica y otra malinterpreta. Lo cierto es que la gente no asimila y quizás es porque no se los explican en parcero. Abro hilo: pic.twitter.com/enMO9GmdkV — El Vago de los Hilos (@BajaAlcurnia) February 8, 2020

El Vago de los Hilos ha tenido tanto éxito que piensa “extender este personaje a otras cosas como un podcast”.

Con el usuario @BajaAlcurnia, el Vago de los Hilos asegura que además de intentar disminuir el desconocimiento en materia jurídica en el país, también pretende evitar que se sigan congestionando los despachos judiciales cuando son presentados de forma inadecuada, recursos como las tutelas.