Buenaventura y los sonidos de las balas que no dejan dormir

Especificó que “tengo todo cercado, así que cuando empiezan los disparos digo ‘mijo, mijo, métase debajo de la cama’. Hace poco, el niño intentando protegerse se dio un golpe fuerte en la cabeza, hasta sangre botó”.

Ella dice que en Buenaventura las noches son más largas. Son llenas de miedo, y de preguntas. “Tú no sabes qué hacer exactamente; si salir corriendo, si seguir en la casa; no sé qué responderle a mi hijo quien me pregunta ‘mamá, ¿por qué inventaron las armas? Mamá, ¿por qué pelean? Mamá, ¿por qué se disparan? Uno no sabe qué decir frente a una situación en la que uno solo quiere llorar, orar, es muy difícil todo esto”.

Andrea resalta que, aunque las circunstancias que hoy rodean a Buenaventura no son algo nuevo, no se ven acciones para prevenir o contrarrestar estas situaciones.