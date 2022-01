Cacao de la Amazonía colombiana construye paz, no deforesta y sabe bien

La producción de cacao en el mundo lleva siempre consigo el daño colateral al medioambiente, pero en Colombia ha surgido la primera iniciativa de cacao libre de deforestación y ya es un atractivo internacional.

Colombia no es referente en el mundo por sus grandes producción de cacao, pero va camino a ello gracias a una iniciativa con la que se empezará a producir en zonas afectadas por el conflicto, como método de sustitución de cultivos ilícitos, gracias a manos campesinas y desmovilizadas de la guerra, y sobre todo, en tiempos de crisis climática, de forma sostenible y sin deforestar, como sucede en la mayoría de países productores de cacao.

La iniciativa es 'Cacao para la vida + Bosques', un proyecto que surgió luego de que organismos de cooperación internacional y agricultores se sentaran con el gobierno a pensar en el potencial de la Amazonía para producir cacao de exportación que se lance, con marca propia, este mismo 2022.

Lea aquí: Hacer vajillas, el encanto de los turistas extranjeros con el Carmen de Viboral

RCN Radio habló con Wendy Arenas, directora de Alianzas Sostenibles, uno de los implementadores del programa. Cuenta que cuando se firmó el acuerdo de paz en 2016, este debía implementarse en los municipios PDET, y la gran mayoría de esos municipios es donde están nuestros bosques naturales.

"Un reto muy grande es ver cuales son las iniciativas productivas, que sean sostenibles, que ayuden a proteger los bosques, pero que además ayuden a esas familias a tener una mejor calidad de vida: el cacao es una de esas oportunidades y es el mejor secreto que tiene este país", dice Wendy.

El programa decidió mirar entonces hacia la Amazonía porque "el cacao es amazónico", cuenta Wendy. "Nos lo disputamos Colombia, Ecuador y Perú, y lo que estamos haciendo en el programa es empezara a mirar esta región del país como la nueva región de cacao; un cacao que cumple unos requisitos muy importantes del mercado global, que es un cacao que no deforeste.

Más información: La ropa de 'Gabo' abre sus puertas y se pone en venta

¿Hay interés internacional en el cacao colombiano?

Wendy dice que sí. "Todo el interés, lo que pasa es que no tenemos volumen. Si tu llevas un cacao amazónico a cualquier mercado internacional donde dices que viene de una zona que no es deforestada, está ayudando a la construcción de paz, está fortaleciendo los territorios, y además sabe muy bien, lo quieren; quieren 20 toneladas, pero no las tenemos".

El programa va en marcha, se han unido tres departamentos y sus municipios PDTE, surgidos del acuerdo de paz, están produciendo cacao. Son el Guaviare, Caquetá y Putumayo.

Hoy son unas cinco mil familias en la Amazonía colombiana las que dependen de la producción de cacao en unas 12.000 hectáreas. El objetivo del programa es aumentar esas hectáreas sembradas y lanzar este 2022 una marca para exportación.