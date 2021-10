"Café a ciegas", la experiencia que busca ponernos en los zapatos del otro

"Arranca uno como persona con discapacidad. Es decir, ya sabes que no vas a volver a ver nunca en tu vida, o a caminar nunca en tu vida, o a oír nunca en tu vida. Entonces hay dos opciones: una es martirizarse, echarse a la pena o enfrentarse a eso", enfatiza José.

Tanto Tatiana como José son conscientes de que el 83% de la población invidente en Colombia no cuenta con un empleo formal y por esto han creado una experiencia multisensorial, una obra de teatro, en las que ponen a los demás en sus zapatos, buscando en el arte empatía, pero también un sustento.

"Café a Ciegas, (como se llama la puesta en escena y el Podcast que han creado) es el resultado de todas estas convergencias. Primero vamos haciendo una entrevista mientras caminas y segundo vamos guiando a la persona, entonces hay un proceso cognitivo y motriz impresionante", cuenta Tatiana.

Pero esta no es una entrevista cualquiera, ya que lo primero que se hace es que al invitado se le ponen unos apósitos para que no pueda ver. "Se toman del brazo de José y él los va a guiar por una zona de Bogotá a ciegas", explica Tatiana.

Esta iniciativa busca poner en evidencia cómo la falta de inclusión, igualdad y acceso hacen parte de su día a día y ese es el mensaje que quieren poner en cada uno de los oyentes de su podcast, al igual que con su puesta en escena; pero también buscan generar oportunidades laborales para otras personas que padecen algún tipo de discapacidad.

"No podemos estar estirando la mano todo el día, viviendo del Estado o de las familias y no es porque muchas veces se quiere hacer esto, es porque no hay más que hacer", enfatiza José.

El podcast está en construcción, mientras que la puesta en escena cerró su tercera temporada, esta vez en la Sociedad de Administradores de Empresas Javerianos con tres funciones el fin de semana, una experiencia en la que usted no solamente podrá ponerse en los zapatos de una persona que no tiene la posibilidad de ver, sino que también pondrá a prueba sus propios sentidos.