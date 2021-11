Cartoons for Change: caricaturistas del mundo se unen para denunciar el trabajo infantil

Con motivo del Día Universal del Niño de este 20 de noviembre, cuando se cumplen 32 años de la Convención Sobre los Derechos de la Niñez, RCN Radio habló con el activista guatemalteco Fernando Morales-de la Cruz, quien lidera una iniciativa que ha movilizado a caricaturistas e ilustradores de todo el mundo para denunciar con su arte a los grandes beneficiarios económicos del trabajo infantil.

Fernando es fundador de las iniciativas Cafe for Change y Cartoons for Change, creadas para eliminar la miseria, la explotación, el trabajo infantil y la esclavitud en la cadena de suministro de todas las corporaciones y de todos los países desarrollados.

Para el también periodista, "los caricaturistas son personajes en sus propios países y son periodistas muy conocedores de la actualidad, pero a ellos también les había pasado por alto la gravedad de la situación".

Por eso se puso en la tarea de "contactar en los últimos años a todos los caricaturistas que he podido para pedirles que por favor actúen.

Se han sumado cientos a hacer caricaturas denunciando tanto a las corporaciones como a los responsables de que no se resuelva la explotación de niños y niñas y sobre todo, modelos neocoloniales que son la causa de la miseria y del trabajo infantil".

Nov. 20 is #ChildrensDay. 73 Yrs after Universal Declaration of Human Rights & 32 Yrs after Convention on Children's Rights was ratified the "#Fairtrade" coffee, tea & chocolate of @antonioguterres @unicefchief @GuyRyder is harvested by little girls & little boys. #ZeroChildLabor pic.twitter.com/Ah35jdQ6ks