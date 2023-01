Caucasia, una tierra de transformación y resiliencia

Caucasia (Antioquia) es una región marcada por la violencia, la minería ilegal y la transformación social. En esta zona del país se vivió un encuentro de jóvenes resilientes y emprendedores, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar y compartir experiencias con otros jóvenes del país y donde les enseñaron el valor de crear para transformar a la comunidad.

Es el caso de José Otero, un joven venezolano que ideó un emprendimiento a través de drones durante la pandemia de la covid-19, resolviendo el problema de acceso a medicamentos de las personas de la tercera edad, quienes corrían riesgo de salir a la calle.

Las personas podían solicitar sus medicamentos a través de una línea WhatsApp y estos llegaban por medio de drones, facilitado la compra y acceso a los usuarios. Este emprendimiento, que nació en Barranquilla, ha sido portada en medios internacionales y ha inspirado a José a crear una escuela de manejo de drones para que los niños puedan conocer más de este mundo.

Los habitantes de Caucasia quieren darle un nuevo significado a su región. Saben que la violencia no representa los valores de su municipio y que tienen mucho que aportarle a Colombia.

"Somos un grupo de jóvenes que utilizamos la cultura para poder enviar un mensaje de transformación y resiliencia los habitantes no sólo de Caucasia, sino de toda la región del Bajo Cauca, que ha sufrido la violencia durante tantos años", señaló Diego Alberto Alberto Álvarez, director de Río Abajo, colectivo cultural y de comunicaciones de la región.

Agregó que "tenemos mucho que ofrecer. Por nuestras tierras para el segundo río más importe de Colombia; somos ricos en oro, pero tantos años de minería ilegal han hecho que todo esto se pierda y no se le dé el valor que se merece".

La música también estuvo presente gracias a Melissa MC, representante colombiana de la escena Free Style y quien ha logrado posicionar su nombre como una de las mejores intérpretes de este género que ha tomado fuerza en los últimos años.

Melissa tiene 22 años, es abogada y su sueño siempre fue pertenecer a la escena del rap en el país. Las críticas por ser mujer en un espacio que ha sido marcado por los hombres pusieron en duda su continuidad.

Pero Melissa era consciente de lo que podía aportar; por ello, llevó un mensaje de resiliencia y constancia, para demostrar que los sueños se cumplen si hay perseverancia en cada uno de los soñadores.

"No fue fácil llegar hasta acá; hoy tengo un reconocimiento y un renombre en las escena del rap en el país, he logrado participar en 'peleas de gallos' en varias partes del mundo y con orgullo he llevado la bandera de mi país", comentó Melissa MC.

Estos testimonios fueron llevadas gracias al Programa Jóvenes Construyendo Territorio de USAID y la ong AcdiVoca, quienes recorren el país descubriendo los talentos que están transformando e impactando su territorio.

​​​Hoy Caucasia es un territorio que busca salir de la sombra de la violencia, le apuesta a los jóvenes y busca a través de sus voces mostrar todo lo bueno que tienen para ofrecerle a Colombia.