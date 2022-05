Cerca de 19 mil mujeres fueron víctimas de violencia sexual durante 2021

A propósito de esta grave situación y de los más de 34 mil casos que se han documentado en la JEP, en RCN Mundo conocimos la historia de 'María', a quien llamaremos así por seguridad.

Esta mujer fue víctima de la violencia sexual en el marco del conflicto en el departamento del Chocó, cuando tenía 12 años. Hombres armados abusaron de ella mientras pasaba unas vacaciones en la casa de su abuelos.

"Yo tenía 12 años y cuando salí del colegio me fui de vacaciones para donde mis abuelos... Ellos estaban trabajando y un día yo estaba sola en la casa y llegaron cuatro hombres armados y me violaron. Yo les rogaba y les decía que si tenían hijas me vieran reflejada en ellas pero no les importó, me pegaron con alas armas", dijo.

Esta mujer contó que, "es horrible cada vez que me acuerdo. Uno trata de seguir la vida, pero no es fácil porque llegan esos recuerdos de todo lo que sufrí y de que no pude vivir mi infancia y estar con otra persona no es fácil. Tener pareja después de estos no es nada sencillo".

En RCN Mundo también consultamos a la Iglesia católica para conocer más sobre ese proceso de atención y reparación a las mujeres víctimas de esos delitos.

Victoria Tenjo, del equipo base de la red Tamar, que hace parte de la Conferencia de Religiosos en Colombia en la lucha contra la trata de mujeres, destacó que recientemente han sido atendidas 75 mujeres que han sido víctimas de estos delitos.

"Nosotros realizamos todo un proceso con las mujeres que son víctimas de violencia sexual y tratamos de ayudarlas para que puedan superar estas situaciones tan complejas", dijo.

La experta concluyó que muchas de estas mujeres terminan también en redes de trata de personas en dónde siguen siendo revictimizadas.