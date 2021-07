En Colombia se abrió la posibilidad de que se exija el certificado digital de la vacuna contra el covid-19, como requisito para poder entrar a restaurantes, bares, transporte público y otros lugares cerrados, como ya se está haciendo en algunos países de Europa.

La sola propuesta ha despertado todo tipo de opiniones entre quienes consideran que es "discriminatorio" y quienes señalan que es el mejor camino para la reactivación económica.

Para el analista económico Orlando Santiago Jácome, "en países desarrollados los gobierno entienden que las personas que no se quieren vacunar afectan la inmunidad de rebaño. En Colombia ya el nivel de desinformación, incluso de ignorancia de algunas personas, hace que para el gobierno sea complicado obligar a la gente (y) seguramente se piensen en tomar restricciones para esas personas".

El jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, José Ignacio López, señala que esto más bien es visto como incentivo y no como una obligación:

"Es importante que los Gobiernos, e incluso el sector privado, den incentivos para que la gente se vacune; yo creo que estas medidas se pueden tratar de implementar (...) Este avance en el proceso de vacunación también será importante para le recuperación económica", dijo.

Entre tanto el vicepresidente técnico de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Carlos Prada, considera que "todavía es muy rápido pensar en esas opciones. Mejor es mostrar los beneficios de la vacunación y esperar ".

¿Qué dicen los ciudadanos?

Para algunos ciudadanos, como Cristina Ferrer, esto no es visto como un incentivo sino como una obligación que a la final hará que todos tengan que vacunarse: “No me parece que se tenga que obligar a la gente que no quiere a inmunizarse”.

Sin embargo, Aurora Jiménez considera todo lo contrario y señala que, “me parecería una buena opción porque hay muchos jóvenes y también adultos mayores que no se quieren vacunar poniendo en riesgo a los demás”.

Finalmente, Óscar Franco considera que “es un arma de doble filo si bien no deben obligar a la gente a vacunarse, pero por el otro lado está el tema de salud pública es un tema muy complejo”.

La academia

Para el doctor en derecho y docente de la Universidad Libre David Vanegas, pedir el certificado electrónico de esta vacuna no viola ni discrimina a quienes no quieren vacunarse, ya que la salud pública es un interés general.

"El interés general prima sobre el particular y entre las facultades que tiene el Ejecutivo es velar por la salud y el hecho de pedirle a las personas acreditar la vacunación obligatoriamente es uno de los medios que se puede utilizar para bajar el riesgo de contagio", sostuvo.

El Gobierno

Recientemente, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República , Víctor Muñoz, señaló que el Gobierno no descarta la posibilidad de exigir a futuro el certificado de inmunización digital para ingresar a eventos masivos, discotecas, bares, restaurantes entre otros.

"Estamos estudiando los impactos que puedan tener las medidas adoptadas en Israel y Francia, donde el certificado de vacunas digital se está usando para acceder a espectáculos públicos o restaurantes y bares", dijo.

Según Muñoz, este certificado sería a través de la aplicación CoronAPP o el PAI WEB manejado por el Ministerio de salud.