Ciclistas en Colombia: 249 muertos, 800 heridos y 14.000 robos

249 ciclistas han muerto este año en Colombia y más de 800 han resultado lesionados. En este listado se encuentra Estefanía Abello, quien hace unos días al dirigirse a su trabajo en bici fue arrollada por una moto. El accidente se presentó en los alrededores de la Avenida Primera de Mayo de Bogotá.

“Yo esperé que cambiara el semáforo, crucé y un motociclista se pasó el semáforo en rojo: me atropelló, y mi bicicleta quedó partida en dos. Yo quedé tendida en el piso, sufrí varios traumatismos. El motociclista nunca paró, no me ayudó”, relató la joven.

Le puede interesar: Día Internacional de la Niña se conmemora en medio de cifras de violencia y abusos

Hay otros que no logran sobrevivir por causa de estos accidentes. Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, explicó que la prevención es indispensable para evitar la pérdida de vidas en siniestros viales.

“Es importante recordar que existe la Ley 1811, una ley que le da derechos y deberes a los ciclistas. Se debe entender que ellos tienen derecho a un carril y si otro actor vial lo va a rebasar tiene que estar a metro y medio de distancia de él”, agregó.