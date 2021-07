Diferentes organizaciones de mujeres presentaron el tercer informe de observaciones sobre los avances en la implementación del enfoque de género del acuerdo de paz.

María Adelaida Palacio, gerenta de Sisma Mujer, se refirió a tres de los hallazgos:

“Primero, es una realidad que continúa la desaceleración en la implementación de las medidas de género, esto lo hemos venido alertando desde el 2018; y en este informe se evidencia que ha faltado voluntad política frente a la implementación de la paz y concretamente frente aquellas medidas que benefician y garantizan los derechos de las mujeres”.

De igual forma, indicó que solo el 20 por ciento de las medidas de género están siendo implementadas de manera oportuna y apropiada.

“De hecho, en el 50% de las medidas a las que les hicimos seguimiento, encontramos que los avances no son totales, que no responden a la integralidad con la que fueron concebidas y todavía les falta cobertura territorial. Nos preocupa mucho que los indicadores establecidos por el gobierno son mínimos y en ese sentido no podría garantizarse una transformación de la vida de las mujeres en el corto, mediano o largo plazo”, agregó.

