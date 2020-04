Clases virtuales: experimentación, fatiga y exclusión

"A todos nos cogió fuera de base esto. A mí me tocó volverme 'youtuber'; hace dos meses no sabía nada de eso pero ahora tengo que preparar las clases en inglés para los hijos y también para sus papás", puntualizó.

Dentro de los profesores hay algunos más organizados que otros, también los papás. El colegio en casa duplica el trabajo. Yeimy es profesora y también es mamá; su día a día es extenuante.

"La niña siempre pregunta por qué no juego con ella, por qué no la acompañó, por qué no vamos a la calle. Y mientras tanto estoy preocupada también como profesora por dictar la clase, darles herramientas pedagógicas virtuales que le sirvan a mis estudiantes. Mientras tanto me pregunto también si no estoy haciendo mal la educación de mi hija, porque le ayudó mucho y luego pienso que estoy haciendo las tareas yo y no ella", dijo.

Algunos colegios como el Claretiano de Bosa cobraron por la plataforma virtual y, aunque no es obligatoria, quienes no la pagan se sienten excluidos como si sus hijos no pudieran entrar a clase.

"Aunque nos dijeron que no era obligatorio comprarla, lo cierto es que los demás estudiantes tienen ahí información con la que no cuentan mis hijos. Entonces sentimos que estamos en desigualdad de condiciones con quienes sí tienen esa plataforma", dijo una madre de familia de esa institución.