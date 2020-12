Clonados: la suplantación de identidad en empresas de telefonía móvil

“El man me dice ‘no, yo no puedo hacer absolutamente nada, yo no le voy a repetir lo que yo le dije, yo lo único que le puedo decir en este momento es que se acerque a un centro de atención’”.

Agregó que “llamé a un amigo mío y me dijo que eso era suplantación de identidad, pusimos el denuncio en la Fiscalía, fui al Centro de Atención de Movistar de la Avenida 6a de Cali a las 4:00 de la tarde. La niña me dice que tengo que hacer una reclamación formal y que en 15 días hábiles estudian mi caso para ver si se bajan (suspenden) las líneas o no se bajan”.

Le dijeron que harían un estudio interno, por lo que Carolina le notificó que la grabaría, con el fin de tener un soporte en el caso de que fuera vinculada con un acto criminal en el uso de esas líneas, a lo cual la asesora se negó.

También pidió que se bloqueara su cédula, para evitar que siguieran comprando nuevos planes, a lo cual, según ella, también se negaron en ese momento.

Acudió al jefe de la oficina pero la respuesta fue igual, esperar 15 días hábiles y rogar para que no usaran su nombre en algún delito. Su única opción fue viralizar su caso en twitter.

RCN Radio se contactó con Movistar para saber del caso y respondieron que “desde Movistar Colombia ya hemos iniciado con la cancelación de los servicios en prepago y hemos protegido la cédula de la clienta para evitar inconvenientes en el futuro”.

Advirtieron que “este caso se trata de una suplantación de identidad en donde un defraudador obtuvo la información personal de la clienta y accedió a comprar líneas prepago pasando los filtros de seguridad, dado que conoce su información personal”.

Sobre el plazo inicialmente para la solución de su problema aseguraron que "conforme a la Regulación Vigente, como Movistar Colombia tenemos 15 días hábiles para responder las peticiones escritas, dándonos el tiempo para hacer las revisiones y validaciones pertinentes; pero claramente nosotros trabajamos continuamente en resolver los reclamos en un tiempo menor al estipulado por la ley".

Puntualizaron, además, que "las validaciones que realizamos están en función de verificar los servicios a nombre del cliente y corroborar con los soportes de contratación si fueron o no objeto de suplantación de identidad".

Mientras tanto, comenzaron a conocerse numerosos casos en twitter similares tras la viralización de lo ocurrido con Carolina Jaramillo, con esta y otras empresas.

RCN Radio hará seguimiento a las múltiples denuncias para establecer lo que puede estar ocurriendo en esos casos de suplantación.

En estos momentos tengo un cobro prejuridico por unas lineas de celular que nunca he usado con @MovistarCo , presente un derecho de petición solicitando copia del contrato para verificar mi autenticidad de la firma. — Fabiola Gómez R. (@Faby2223) December 2, 2020

Gracias a datacredito supe que tenía 4 líneas a mi nombre con @MovistarCo, la respuesta : debe ir con su cédula a un centro de servicio, yo solo tengo 1 linea con ellos. — Isabel Cristina 🏳️‍🌈 (@Isabelozanoc) December 2, 2020

A mí me sucedió algo similar en @Tigo_Colombia. Alguien clonó mi cédula y sacó dos líneas a mi nombre y hasta que no hice el reclamo en la Sic, no me solucionaron nada. — Birger Jarl (@PereYaLeDigo) December 3, 2020

Carolina, llegué a contar casi 100 líneas a mi nombre también en @Movistar. Hice lo mismo, fiscalia, etc. Carta de la empresa que me exoneraba de todo relacionado a esas líneas, las borran. Y 2 años después vuelve a ocurrir lo mismo. Ya no sé qué hacer 🤷🏻‍♀️ — Juli Sarmiento (@julisar1982) December 2, 2020

A mi número de celular está llegando un sms de unas facturas de @Tigo_Colombia y yo sana ni idea.. con mi nombre y todo! Y yo con tigo hace más de 5 años que nada que ver — npryora (@npryora) December 2, 2020

Tengo el mismo problema con @MovistarCo , hace 5 meses adquirí plan full hogar, y me aparecen 3 lineas celulares q no solicité, es mi 1er servicios con ellos, y me agregaron un plan amazon prime sin haberlo solicitado, lo solicitó una personas que no conozco y me toca pagarlo. — Jorge Andrés (@andrespatvelez) December 2, 2020