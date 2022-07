Cobros irregulares y mala prestación, principales quejas sobre servicios públicos en Bogotá

A pesar de que Bogotá siendo la capital del país cuenta con todos los servicios públicos disponibles, son miles las quejas o reclamos que diariamente se reportan en contra de las empresas prestadoras de servicios como el agua, el gas o la electricidad, ya que se reportan presuntas irregularidades en cobros o fallas en la prestación de los servicios.

En RCN Mundo hablamos con algunos de estos ciudadanos que se han visto afectados por estos casos. Señalaron que incluso han tenido que pagar millonarios cobros por lo que ellos llaman injusticias.

"Me multaron; hice la respectiva queja y ellos hicieron un peritaje. A pesar de no encontrar ningún tipo de alteración, me cobraron una multa por más de $1.500.000 la cual me tocó pagar", dijo uno de ellos.

Otro señaló que que "me presenté al SuperCade en el punto de atención del acueducto a denunciar esta mala lectura porque no era posible que pasara de 22 metros cúbicos a 45, de los cuales 22 metros cúbicos son suntuosos; los facturan mucho más alto".

"Nos llegó el recibo del agua más o menos por dos millones de pesos", aseguraron otros ciudadanos afectados.

De acuerdo con el economista Juan Pabló Fernández, un estudio de la Universidad Externado revela que anualmente se registran en promedio un millón de PQR (preguntas, quejas y reclamos) por inconformidades con los servicios públicos.

"Las tarifas y los reclamos ciudadanos en razón a cobros excesivos aumentos de las facturas, son multitudinarios en Bogotá; hay una tesis de maestría de la Universidad Externado que estima que los PQR anuales por servicios públicos en Bogotá son aproximadamente de un millón (de personas) que se que se quejan por distintas razones del servicio", explicó el economista Fernández.

Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, advirtió que "ya hemos venido encontrando que los aumentos tarifarios están desbordados por razones asociadas al crecimiento del índice de precios al consumidor, en el crecimiento del IPC (y) el aumento de tarifas del aumento del precio de los servicios públicos domiciliarios".

Añadió que, en otros casos, "porque hay componentes de las fórmulas tarifarias que están asociados al precio del dólar. Por ejemplo en el gas combustible, también en ciertos tipos de generación de energía eléctrica (y) cuando la generación hidráulica está respaldada por la generación térmica".

De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tan solo durante el año 2021 fueron recibidos 255.564 trámites y 16.646 solicitudes de asesoría relacionadas con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.