Colombia le apunta a “centros post-covid” para atender secuelas de la pandemia

La atención del "post covid" o "covid prolongado" se convierte en una prioridad para las autoridades de salud en el país. La gran cantidad de pacientes que están reportando secuelas en su estado de salud, tras haber resultado contagiados con esta enfermedad, tiene prendidas las alarmas.

RCN Radio dialogó con algunos colombianos que padecieron la covid-19. “Después de la covid, mis secuelas fueron en la pierna izquierda, la cual tengo dormida. Además, sufro de cansancio, fatiga, a veces se me aceleran los latidos del corazón”, dijo María Gutiérrez.

Por su parte Luisa Torres, aseguró que sus secuelas estuvieron concentradas en la pérdida del gusto.

“Después de siete meses que me dio covid, hasta ahora estoy recuperando el sentido del gusto totalmente, teniendo en cuenta que algunos sabores no son los mismos, pero lo que más me preocupa es el dolor constante de las articulaciones”, dijo.

Por su parte el médico intensivista, Jorge Salazar, señaló que los efectos han sido muy fuertes.

“Me quedó el insomnio que puede durar los primeros cuatro meses, disfonía que se puede extender durante seis meses, que se suman a la pérdida del olfato, teniendo en cuenta que lo único que me queda es una tos que cuando hablo mucho se me presenta en una tos seca, además de cansancio, decaimiento y pérdida del apetito”, manifestó.