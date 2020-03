¿Comisarías de familia en Bogotá atienden sin protocolos de seguridad por Covid-19?

“Pretenden que sigamos atendiendo público que no saben si son portadores (del Covid-19) y generan riesgos para nosotros como contratistas y funcionarios del Distrito que brindamos un servicio social”, denunció.

Atendiendo público en medio del aislamiento

Hoy, en medio del aislamiento preventivo obligatorio, los funcionarios de las comisarías de familia de Bogotá laborarán sin que, como lo aseguran, se sientan protegidos pues solo han recibido algunos insumos acompañados de instrucciones a través de comunicados.

“Lavarnos las manos; nos enviaron una caja de tapabocas a cada Comisaría y un galón de gel (antibacterial); con estos elementos no podemos garantizar que no podamos ser contagiados o contagiar a las personas”, afirma la comisaria Guzmán.

Los mismos funcionarios anticipan que durante el aislamiento preventivo es posible que se disminuya el número de personas atendidas. Sin embargo, aseguran que se debe cambiar las medidas adoptadas por el Distrito para la atención de la ciudadanía en las comisarías de familia.

“La afluencia de público es muy alta, hay personas mayores, niños, personas con discapacidad y los despachos en los que trabajamos no tienen las condiciones adecuadas para garantizar la no proximidad de las personas. Estamos expuestas a un alto riesgo, no solamente los servidores públicos sino también los usuarios”, puntualiza Adela Guzmán.

El paciente que llegó con síntomas como fiebre y tos seca a la Comisaría de Kennedy, fue remitido nuevamente al hospital de la localidad sin que hasta el momento se conozca la evolución del caso.

Desde la Secretaría de Integración Social y frente a la pregunta sobre los mecanismos de protección de los funcionarios de las comisarías de familia, entregaron un manual publicado en internet.