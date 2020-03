¿Cómo es vivir en Cumaribo, el municipio más grande de Colombia?

En Güérima, un corregimiento de Cumaribo, está ubicado ese internado en el que hay cerca de 64 estudiantes, la mayoría niños, que tienen que lavar su propia ropa, hacer las labores y atender las clases en un solo alojamiento, al que consideran su propia casa y lugar de recreo.

Ubicado en lo que en su momento el narcotraficante Carlos Ledher bautizara como “el triángulo negro” para el cultivo y transporte de droga, hoy Güérima, sitio clave de Cumaribo, mira las cosas, a pesar de todo, con optimismo.

Gracias a la ayuda del Estado, con la consejería para la Estabilización, el programa PNIS para la sustitución de cultivos ilícitos, y de organismos internacionales como la ONU, unos 250 campesinos han dado el paso de la siembra de hoja de coca a siembra de cacao. Y están firmes en ello.

Isidro Montiel, líder de la comunidad, explica a RCN Radio que gracias al convenio con Casa Luker, el cacao que producen es sacado en bultos por aviones de la Fuerza Aérea y traídos a los centros de acopio de esa empresa.

Pero si no fuera por la FAC no habría cómo sacar sus productos. Ese es el problema. Las carreteras son vías polvorientas en verano y unas verdaderas trochas en el invierno. No hay señal para la telefonía celular, salgo alguna excepción en determinado punto de la geografía, tampoco hay internet, y el servicio de energía es intermitente y en su mayoría por paneles solares.

La historia de abandono de esta zona es de muchos años. Solo hasta ahora comienzan a darse luces de esperanza, pero falta muchísimo por hacer. Un reto enorme para sus gobernantes y para el Estado en general, para tratar de ponerse al día con la igualdad y el progreso.

Por Juan Manuel Ruiz.