¿Cómo están funcionando los hospitales de campaña en Bogotá para atender pacientes covid?

Kennedy, Simón Bolívar, Engativá y el Tunal son los cuatro hospitales de campaña oficiales que tiene Bogotá y que instaló la Secretaría de Salud, para ampliar la atención de urgencias y descongestionar la red hospitalaria en medio de la emergencia por el aumento de contagios de covid-19.

Cada uno de estos tiene capacidad instalada para atender entre veinte y treinta pacientes de distintas patologías con personal médico designado. Algunos funcionan al interior de las distintas instituciones de salud y ya operan con normalidad; sin embargo, pacientes ya afirman que en otros, como el de Kennedy, ya la atención está cerca al colapso.

Una mujer, quien tiene a su hermano con una urgencia, aseguró que “llegué en la mañana para conseguir al especialista porque me dijeron que madrugara para que los guardias de seguridad me dejaran entrar, pero ellos dicen que no, que no hay autorización y no nos dejan entrar”.