¿Cómo influye el clima en la calidad de sueño de los seres humanos?

María José Martínez Madrid, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño en entrevista con Radio Red de RCN Radio, abordó la relación entre el clima y la calidad del sueño. La pregunta central es si la somnolencia está vinculada al frío, especialmente durante el invierno.

Según Martínez Madrid, las horas de sueño necesarias para un adulto sano son consistentes a lo largo del año, entre 7 y 9 horas. Sin embargo, destacó la influencia del clima en factores como la temperatura y el fotoperiodo (horas de luz y oscuridad).

“Tenemos dos cuestiones, por un lado el tema de la temperatura y por otro lado el tema de la luz. La temperatura es que para dormir nosotros necesitamos enfriar nuestro cerebro. Nuestro cerebro debe bajar unos grados como cualquier máquina cuando se para, para desfuncionar se enfría para descansar”, explicó Martínez.

En cuanto a la luz, principal sincronizador del sistema circadiano, recomendó evitar pantallas electrónicas antes de dormir. La regularidad en los horarios y un entorno adecuado también son clave para mejorar la calidad del sueño.

“Estas siestas de dos horas que a veces nos echamos y nos levantamos con dolor de cabeza, aturdidos, peor que nos habíamos acostado, estas siestas no son adecuadas porque no sólo me levanto muy cansado y mal porque estoy en medio de una fase profunda de sueño, sino que además me voy a quitar presión de sueño, lo que llamamos hambre de sueño para la noche”, añadió.

Respecto a las siestas, Martínez Madrid señaló que si bien son beneficiosas en su justa medida (entre 10 y 30 minutos), si son demasiado largas pueden afectar negativamente la calidad del sueño nocturno al reducir la presión de sueño.

Sobre el recuerdo de los sueños, explicó que depende del tiempo que pasemos despiertos después de experimentar la fase de movimientos oculares rápidos (REM). Los sueños, especialmente los irracionales, suelen recordarse mejor si hay un despertar prolongado después de la fase REM.

“En cada sueño REM podemos haber soñado muchas más veces. Va a depender de que lo recordemos de si el despertar de después es lo suficientemente largo para yo pensar en ese sueño, recordarlo. Entonces solemos recordar el último de la noche, el último ya de la mañana mejor dicho, cuando ya me quedo despierto y digo, uy estaba soñando con esto”, agregó.

El clima, la luz, la regularidad y otros factores influyen en la calidad del sueño, un aspecto fundamental de la salud de los seres humanos.