Con covid en España: pasar del cielo al infierno y a la gratitud

Día 11: la rabia

“Exploté. Ya no quiero estar más tiempo en este lugar. Pienso que no me pueden tener más tiempo encerrada. Discutí con una de las médicas que estaba de turno. Le dije que esto ya sobrepasaba lo mental, que ya no quería estar más tiempo acá. Le grité. Le dije que necesitaba opciones porque no quiero estar más en este país. En un momento ella me pidió que me calmara. Me dijo que no era mi enemiga. Pero en ese momento, sí que la vi como una. Quiero regresar a mi país, quiero abrazar a mi mamá, quiero comer comida colombiana. ¡Dios mío, cosas tan sencillas y elementales que tenía que ahora anhelo con todo mi corazón!”.

Estar encerrada y contagiada por un virus que ronda en cada rincón del planeta era estar en una montaña rusa de emociones. De la rabia pasaba a la tranquilidad, incluso a estar muy positiva. Ese día me realizaban la tercera prueba PCR y estaba confiada que saldría negativa porque ya me sentía bien.

Día 13: enfocarme en lo que tengo y no en lo que falta

“Indeterminada. Ni positiva, ni negativa. Ese fue el resultado de la tercera prueba PCR. Sentí tanta rabia y tristeza. Me quebré. Afortunadamente Dios me puso en el camino a varias personas a las que pude llamar. Una de ellas, fue a Juan Carlos Iragorri, un compañero de RCN Radio que vive muy cerca de Madrid. Lo llamé en un momento crítico y él me ayudó a ver otra perspectiva. Me hizo caer en cuenta de lo que tengo, de lo que no me pasó. Al final eso es lo que cuenta. Recordar lo que tenemos, lo que podemos sumar, lo que podemos dar. En medio de todo este drama; fui y soy privilegiada. Tengo mi trabajo, mi familia, buenos amigos, hago lo que me gusta. Además, tengo la enorme responsabilidad de no producir más tragedias por cuenta de este virus. Así que lo que tenga que pasar y el tiempo que deba estar acá, para no contagiar a otros. Este virus ha producido un daño muy grande en todo el mundo, en particular a las personas en España. No puedo ser egoísta. No en este momento, cuando la vida me demuestra que, aunque puede ser muy dura e injusta, la humanidad tiene enormes gestos de solidaridad”.

Puede leer: El 35 % de la población colombiana presenta síntomas de depresión por la pandemia

Día 13 en la noche: el ataque de pánico

“A media noche me dio un ataque de pánico. Desde hace días vengo lidiando con esto, pero anoche no pude más. El corazón me palpitaba más rápido. El aire me faltaba y tenía la necesidad de salir corriendo, pero no podía. Así que levanté el teléfono y llamé. De inmediato llegaron, un doctor y tres enfermeros. No paraba de llorar. Les imploré que por favor me dejara salir un rato. Necesitaba salir a respirar otro aire”.

Este día fue uno de los más difíciles durante el confinamiento. Temblaba y sentía que no iba a poder. Que ya no era fuerte. El médico intentó hablarme de las posibilidades para salir pronto ya que las reglas del lugar solo dejaban salir con dos pruebas PCR negativas. Explicó que, según los parámetros del ministerio de Sanidad Español, cabía la posibilidad de salir porque desde hacía diez días no tenía síntomas y, por lo tanto, no sería un riesgo de contagio para los demás.

Puede leer: ¿Cómo hablar con una persona deprimida sin hacerle daño?

Me dijo que él entendía la angustia que producía el encierro porque a estos hoteles, llegaban reclusos con covid-19 a cumplir cuarentenas, pero a los pocos días, ellos pedían ser trasladados de nuevo a las cárceles porque “era mejor estar en la cárcel que en este lugar”, aseguró.

El médico contó sobre lo difícil que fue el inicio de la pandemia para España. Los ojos se le encharcaron cuando recordó que nunca antes había visto a tantas personas morir. “Creo que esto parecía una guerra. No quiero volver a vivir algo así, por eso somos tan estrictos con tu salida. Afuera hay mucho dolor por las pérdidas de seres queridos”.

En ese momento sentí la nostalgia y la tristeza del médico y de los enfermeros. Por primera vez en este encierro y durante la pandemia, logré conectar con lo que estaba pasando en el mundo. Como periodistas estamos acostumbrados a la cotidianidad del dolor. Informamos sobre las muertes, las catástrofes, sin detenernos, en la mayoría de los casos, a sentir el alma de las personas. Ese día pude conectar con lo que sucedía y la ansiedad desapareció.