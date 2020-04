Con enorme trapo rojo colgado entre postes, habitantes en Leticia piden ayuda

Ingresar al barrio Porvenir de Leticia (Amazonas) es encontrarse con un camino empedrado y con una enorme tela roja sujeta entre dos postes. En él , con letras negras, está escrita la palabra "ayuda" que resume la petición de sus habitantes.

Leonardo Flórez explica la razón por la cual los vecinos decidieron cambiar los trapos rojos que de manera individual habían puesto en puertas y ventanas como señal de necesidad, a uno solo de mayor tamaño.

“En el barrio todos tenemos necesidad, no hay mucho que comer, y en cada casa había un trapo rojo y esperábamos ayudas del gobierno. Pero no nos ayudaron, no llegó nada. Así que entre vecinos nos pusimos de acuerdo para hacer una bandera súper grande que se divisara desde cualquier lugar y ponerlo en la esquina con unas letras que dijeran 'ayuda'. Esto, con el fin de que las personas nos puedan ayudar”, explicó.

Leticia es la capital del Amazonas, en el sur de Colombia. Para sus pobladores la cercanía con otros países ha sido determinante en los casos de contagios. Con solo cruzar un barrio se puede pasar a Brasil, donde el número de fallecidos por coronavirus supera los cinco mil.

Para Paula Gudiela, habitante de Leticia, “el tema de la frontera nos afectó muchísimo porque por allí entraron los primeros casos; ni siquiera fue por el interior de Colombia, fue por Brasil".

Y agregó: "Por ejemplo mi barrio El Porvenir es fronterizo, es como un corredor, la gente entra y sale de Tabatinga (población de Brasil) muchas veces; no es muy estricto el control de la frontera, se debe a que económicamente dependemos mucho de ellos. La mayoría del barrio es gente que trabaja informalmente”.

En Leticia solo hay un hospital y una clínica para la atención de al menos 45 mil habitantes. Algunos médicos llegaron a renunciar al no contar con lo necesario para la atención de pacientes.

El personero local, Rafael Moreno, señaló que "ellos ya volvieron a sus labores y la crisis continúa; la cantidad de médicos del hospital San Rafael de Leticia, que es la única ESE pública, es insuficiente".

Los pobladores de Leticia dicen sentirse en el olvido. El viento sigue ondeando el inmenso trapo rojo con la petición de la ayuda que no llega, mientras hay un virus, que no se aleja.