Coronavirus: lo que debe saber sobre mutaciones, cepas, variantes o linajes

Mutación, cepa, variante o linaje, son los términos que actualmente se desprenden por causa del covid-19. El doctor en Ciencias Biomédicas, miembro de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Colombiana de Ciencias, John Mario González, explicó lo que significa cada uno de ellos.

Mutaciones

“Podemos definir de una forma sencilla las mutaciones como un cambio que se presenta dentro de las secuencias génicas o el genoma dentro de un microorganismo, como el caso de un virus. Las mutaciones son cambios que se presentan en las secuencias nucleicas de los microorganismos, esto es común, y esas mutaciones que hay en el genoma se pueden reflejar en las proteínas que forman la estructura del virus en este caso”, dijo el experto.

Variantes o linajes

“Cuando las mutaciones son diferentes unas de otras hablamos de variantes. En el caso del virus SARS-CoV-2 se llaman linajes. Y esas variantes pueden presentar características específicas, es por eso que hoy en día se habla del linaje que está circulando en Inglaterra, el linaje que está en Suráfrica, o el de Brasil; entonces la mutación se encarga de que se presenten este tipo de variantes en los microorganismos”, explicó.

El experto hizo la siguiente precisión: cuando se trata de las variaciones que presenta el virus que produce el covid-19 se debe hablar de variantes o linajes, y no de cepas.

“Actualmente se habla técnicamente de las variaciones del virus SARS-CoV-2 como linajes, no como cepas; técnicamente no son cepas. Estas variaciones producen diferentes tipos de variantes, entre las más conocidas y que han sido más mencionadas han sido la de Reino Unido que produce mayor contagio, la de Suráfrica y ahora la de Brasil, que acaban de anunciar que la variante P1, que es derivada del linaje de Brasil se encuentra en Leticia, pero aún no sabemos su comportamiento”.

Al preguntarle al Dr. John Mario González si ante las nuevas variantes o linajes el covid-19 podría ser más transmisible o mortal, respondió lo siguiente:

“En el momento no hay muchos estudios sobre esos linajes del virus, la más conocida de todos es la variante del Reino Unido donde se ha determinado que aumenta el contagio, y hay algunos estudios recientes que se han asociado con un aumento de la mortalidad, también un poco con el linaje del Brasil que es el responsable de muchos más casos que se han presentado en regiones como la región de Manaos en la Amazonía Brasilera, pero de resto no se conoce mucho ni su biología o epidemiología”.

¿Las vacunas que se producen actualmente pueden proteger ante las nuevas variantes o linajes?

“Algunos estudios con respecto a si la vacunación que se está haciendo actualmente para covid-19 va a proteger contra las nuevas variantes del virus lo vamos a saber, digamos que este es un experimento que se está haciendo en la naturaleza en este momento. Sin embargo, algunos estudios realizados in vitro, por ejemplo, con personas vacunadas, se ha demostrado que sí puede proteger o si puede neutralizar el virus en algunas de estas variantes, pero esto lo sabremos después con algunas personas vacunadas, lo sabremos con los estudios y la vigilancia permanente que se va a hacer contra el covid-19.

Finalmente, el doctor en Ciencias Biomédicas, John Mario González, dijo que hasta el momento hay más de mil variantes o linajes descritos para el virus que produce el covid-19.