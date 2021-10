Covid y salud mental en Colombia: reportan situación crítica y saturación en atención

“En urgencias regularmente manejamos entre 15 y 20 pacientes al día,. Actualmente hemos llegado a tener sesenta consultas diarias, lo que nos muestra cómo está el panorama de salud mental en el país”, sostuvo.

Por su parte, el médico y director de la Clínica Nuestra Señora de la Paz, Mauricio Pinto, afirmó que la enfermedad mental tiende a crecer con síntomas que no se presentaban de forma tan frecuente, como ahora se está evidenciando.

“Estamos viendo un mayor registro en depresión y ansiedad que son los estados más típicos, pero hay otros volúmenes de enfermedades que tradicionalmente vivían un poco ocultos que se mantenían ahí lejos de la realidad, pero que ahora tienen una gran importancia como la esquizofrenia y los trastornos bipolares entre otros”, dijo.

Agregó que es preocupante lo que viene pasando con los menores de edad. “Los problemas en los niños y adolescentes están en aumento por las condiciones sociales, el temor, la angustia y el maltrato que se puede vivir como consecuencia de la situación que estamos viviendo y que se le transmite a ellos”, subrayó.

Le puede interesar: Este año en Bogotá han sido asesinadas 101 personas en medio de atracos

La más reciente encuesta Nacional de Salud Mental reveló que el 44.7% de las niñas y niños tienen indicios de algún problema mental y el 2,3% tiene Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

La señora Rosmery Ramos afirmó que ha tenido que vivir momentos difíciles al evidenciar problemas graves de salud mental en su hijo menor de edad.

“Los límites empiezan a quebrantarse y se altera su comportamiento. Fue así como se presentaron periodos de ansiedad y agresividad y eso hizo que tuviéramos que ir a una clínica a buscar ayuda y que tuviéramos que hospitalizarlo buscando su mejoría”, dijo.

Señaló que la situación ha sido muy complicada porque ahora, que ha tenido que volver a la presencialidad, la cosas se complicaron porque se presentan situaciones inesperadas.

“La pandemia ha tenido dos caras de la moneda. Para algunas personas fue un cambio negativo y para otras no; yo estaba en mi casa con mi hijo compartimos muchas cosas, estaba más pendiente de él, pero mi regreso al trabajo fue muy duro. Se presentaron cosas difíciles que no sabíamos que se pudiera presentar este tipo de enfermedades mentales, lo que me hizo buscar ayuda, porque no sabia que hacer”, dijo.

El Ministerio de Salud afirmó que en los últimos años se ha incrementado el número de personas atendidas por trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas en 34.6%.

El viceministro de Salud, Alexánder Moscoso, afirmó que -según la Encuesta Nacional de Salud Mental- en la adolescencia los trastornos más frecuentes son la ansiedad, fobia social y depresión.

“La ideación suicida se presenta en el 6,6% de esta población (7,4% en mujeres y 5,7% en hombres), pero en la edad adulta el 6,7% ha experimentado trastornos afectivos”, manifestó.

Agregó que el consumo de alcohol, tabaco, marihuana y otras sustancias psicoactivas, que inicia en promedio a los trece años, incrementa -además- el riesgo de enfermedades crónicas, disfunción familiar, pérdida de redes sociales y patología dual.

El funcionario aseguró que la pandemia ha planteado desafíos importantes para la salud mental de los individuos, las familias y las comunidades.

“Tanto por las medidas de aislamiento social como por las consecuencias sociales y económicas, los múltiples duelos acaecidos y un nivel de incertidumbre mayor al habitual”, recordó.

Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal señaló que en 2020 se presentaron 26.132 intentos de suicidios y 1.489 suicidios en el primer semestre de 2021, lo que corresponde a un aumento del 32 % comparado con el año anterior.

El documento señaló que las edades con mayor incidencia en suicidio para el año 2020 fueron entre los 15 y los 19 años, pero también en jóvenes de 20 y los 24 años de edad.